Schweizer Fehlstart: Murat Yakin suchte die Schuld bei den Einwechselspielern

Die Schweizer Nationalmannschaft startete bei der Weltmeisterschaft mit einem 1:1 gegen Katar. Trainer Murat Yakin suchte die Schuld bei den Einwechselspielern, aber war das fair?

Murat Yakin suchte die Schuld bei den Einwechselspielern - das finde ich nicht fair. Das 1:1 gegen Katar erhöht den Druck und Granit Xhaka lässt mit seinen Aussagen mal wieder aufhorchen.

Analyse und Eindrücke aus dem Stadion in der WM-Ausgabe der Dritten Halbzeit. Gegen Katar ist die Nationalmannschaft über weite Strecken das bessere Team, erspielt sich die klareren Torchancen und kontrolliert das Spiel. Doch ein Eigentor von Miro Muheim in der 94. Minute sorgt für einen bitteren Tiefschlag: Statt eines Pflichtsiegs steht zum Auftakt nur ein 1:1 gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner.

Wie konnte die Schweiz trotz ihrer Überlegenheit kein Tor aus dem Spiel heraus erzielen? Weshalb fehlte im Abschluss die Konsequenz? Tragen Führungsspieler wie Granit Xhaka und Manuel Akanji Verantwortung dafür, dass die Mannschaft ihre Dominanz nicht in einen Sieg ummünzen konnte? Oder waren es die Einwechselspieler, denen es an Disziplin und Ordnung fehlte?

In der zweiten WM-Ausgabe der Dritten Halbzeit analysieren wir den Schweizer Fehlstart, die Rolle von Trainer Murat Yakin, die Folgen für den weiteren Turnierverlauf und die Stimmung im Stadion von San Francisco. Ausserdem diskutieren wir, weshalb dieses 1:1 unangenehme Erinnerungen an frühere Rückschläge weckt





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