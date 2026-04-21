Schweizer Exportwirtschaft zwischen Stagnation und vorsichtiger Erholung

Die Schweizer Exporte verzeichneten im ersten Quartal 2026 einen Rückgang, während die Uhrenbranche erste Anzeichen einer Stabilisierung in wichtigen asiatischen Märkten zeigt.

Die Schweizer Export wirtschaft durchlebt derzeit eine Phase der Unsicherheit, wie aus den neuesten Daten des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit ( BAZG ) für den Monat März hervorgeht. Während die Exporte einen leichten Anstieg verzeichneten, muss dieser Wert in einem breiteren Kontext betrachtet werden, da er auf einen massiven Einbruch im Vormonat folgte. Bereinigt um Preisveränderungen, also real betrachtet, ergibt sich für den März ein Minus von 3,4 Prozent.

Dieser negative Trend zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte erste Quartal des Jahres 2026. Nominal sanken die Ausfuhren in diesem Zeitraum um 4,2 Prozent auf einen Gesamtwert von 66,94 Milliarden Franken. Dies markiert den niedrigsten Stand seit dem dritten Quartal 2021 und verdeutlicht die strukturellen Herausforderungen, mit denen die Schweizer Industrie derzeit konfrontiert ist. Besonders schwer wog dabei der Rückgang in acht der zehn wichtigsten Warengruppen, wobei die chemisch-pharmazeutische Branche, als umsatzstärkster Sektor, einen besonders schmerzhaften Einbruch von fast 16 Prozent hinnehmen musste. Parallel dazu zeigt sich bei den Importen ein anderes Bild. Im März stiegen diese um 10,1 Prozent auf 19,62 Milliarden Franken, was einem realen Plus von 3,1 Prozent entspricht. Dennoch resultierte auch hier über das gesamte erste Quartal ein Minus von 4,7 Prozent. Trotz der schwächelnden Exportleistung bleibt die Schweizer Handelsbilanz aufgrund der deutlich höheren Exportwerte im Plus: Der Exportüberschuss erreichte im März 2,74 Milliarden Franken, für das gesamte Quartal summierte sich der Überschuss auf 11,10 Milliarden Franken. Diese Zahlen unterstreichen, dass die Schweiz trotz der aktuellen globalen konjunkturellen Dämpfer weiterhin eine starke Position im internationalen Warenverkehr behauptet, auch wenn das Wachstumstempo spürbar nachgelassen hat. Ein besonderer Fokus liegt traditionell auf der Schweizer Uhrenindustrie, die im März nach einem starken Februar erneut einen leichten Dämpfer hinnehmen musste. Mit einem Rückgang von einem Prozent auf 2,1 Milliarden Franken zeigt sich jedoch ein interessantes Paradoxon: Während der Gesamtwert sank, nahm die exportierte Stückzahl der Zeitmesser zu. Dies deutet auf eine Verschiebung der Nachfrage hin, weg von teuren Edelmetalluhren, deren Umsätze um 4 Prozent sanken, hin zu Modellen in mittleren Preissegmenten. Regional zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede: Während Frankreich aufgrund von Wiederausfuhren ein massives Plus verbuchte, kämpfen wichtige Märkte wie Deutschland und Japan mit Einbussen. Dennoch signalisieren die Quartalszahlen, dass sich die Lage in asiatischen Schlüsselmärkten wie China und Hongkong zu stabilisieren beginnt, was der Branche trotz der kurzfristigen Volatilität Anlass zu einer vorsichtigen Hoffnung auf eine Talsohle gibt. Das Gesamtergebnis für das erste Quartal mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 6,2 Milliarden Franken beweist die Resilienz der Schweizer Uhrenhersteller gegenüber den volatilen Marktbedingungen





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweizer Export Uhrenindustrie Aussenhandel Konjunktur BAZG

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klaus Schwab zweifelt an WEF-Führung: Brief an Schweizer Aufsicht wirft Fragen aufGründer Klaus Schwab hat laut Medienberichten einen kritischen Brief an die Eidgenössische Stiftungsaufsicht (ESA) gesendet, in dem er die Führung und Governance des Weltwirtschaftsforums (WEF) hinterfragt. Im Fokus stehen mögliche Interessenkonflikte der Co-Präsidenten und die Ausrichtung der Stiftung.

Read more »

Kündigungswelle: Wie schlimm steht es um den Schweizer Arbeitsmarkt?3000 Stellen weniger hier, 2600 Jobs fallen da weg: In einigen Branchen werden im grossen Stil Stellen abgebaut. Was bedeutet das für Schweizer Arbeitnehmende?

Read more »

Kiffender Schweizer hat dreifachen Ärger mit PolizeiAls ihn die Polizei mit einem Joint erwischte, machte ein junger Schweizer aus der Region einen teuren Fehler. Dass er die Busse hinterher nicht bezahlte, treibt die Rechnung noch weiter in die Höhe.

Read more »

Kokainring in Thailand zerschlagen – Schweizer festgenommenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Ölpreise schnellen in die Höhe - Zahlreiche Dividendenabschläge an Schweizer BörseNach erneuten Spannungen zwischen dem Iran und den USA dürfte der Schweizer Aktienmarkt tiefer in die neue Woche starten.

Read more »

Schweizer Exporte: USA-Geschäft bricht um 16 Prozent einDie Schweizer Exportwirtschaft ist im März erneut nicht auf Touren gekommen. Im gesamten ersten Quartal resultierte ein Mehrjahrestief.

Read more »