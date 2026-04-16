Schweizer Eishockeyverband trennt sich von Trainer Fischer nach Urkundenfälschungsskandal – Gewaltverbrechen in Urnäsch und weitere Meldungen

Der Schweizerische Eishockeyverband hat Trainer Patrick Fischer entlassen, nachdem dessen Verurteilung wegen Urkundenfälschung wegen eines gefälschten Covid-Zertifikats bekannt wurde. Der Fall sorgt für weitreichende Diskussionen. Zudem wird über ein tödliches Gewaltverbrechen in Urnäsch berichtet, bei dem zwei Frauen starben und weitere Personen verletzt wurden. Weitere Meldungen umfassen ukrainische Opfer nach russischen Angriffen, die angeschlagene Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi im Gefängnis, personelle Veränderungen bei Operation Libero, eine Unterschriftensammlung gegen gelockerte Kriegsmaterial-Exportregeln und die Rettung einer englischen Kirche.

Der Schweizerische Eishockey verband hat am Mittwochabend Konsequenzen aus der Verurteilung von Trainer Patrick Fischer gezogen und sich von ihm getrennt. Fischer war im Herbst 2021 wegen der Bestellung eines gefälschten Covid-Zertifikats über Telegram verurteilt worden. Zwei Jahre nach dem Vorfall erfolgte nun die strafrechtliche Ahndung, die zur Entlassung des langjährigen Nationaltrainers führte. Mysports-Experte Ueli Schwarz bedauerte den Entscheid, betonte jedoch Fischers Verdienste um die Entwicklung des Schweizer Eishockey s und mahnte, diese nicht zu vergessen. Die Angelegenheit erregt jedoch nicht nur in der Sportwelt Aufsehen, sondern wird auch von Impfskeptikern als Ventil genutzt, was die breite gesellschaftliche Debatte um die damaligen Massnahmen widerspiegelt.

Das Geschehen in Urnäsch wirft einen dunklen Schatten auf die Berichterstattung. Dort ereignete sich ein schweres Gewaltdelikt, das zwei Menschenleben forderte. Trotz sofortiger medizinischer Erstversorgung vor Ort verstarben zwei Frauen. Zwei weitere Personen, darunter der mutmassliche Täter und ein siebenjähriges Mädchen, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Spital gebracht. Bei den Opfern handelt es sich um die 48-jährige Bewohnerin des Hauses, eine Frau russischer Staatsangehörigkeit, sowie eine weitere Person, deren Identität noch nicht abschliessend geklärt werden konnte. Die Ermittlungen zur genauen Tatumsetzung und den Hintergründen laufen auf Hochtouren.

Die internationale Berichterstattung schliesst auch den tragischen Konflikt in der Ukraine ein. Nach Angaben der Behörden wurden bei stundenlangen nächtlichen Attacken in zivilen Gebieten der Ukraine mindestens 18 Menschen getötet und über 100 weitere verletzt. Die anhaltenden Angriffe verdeutlichen die fortwährende Eskalation der Gewalt und die verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung. In einem weiteren besorgniserregenden Fall ist die iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi inhaftiert. Die 2023 mit dem Friedensnobelpreis für ihren Einsatz gegen die Unterdrückung von Frauen und die Todesstrafe ausgezeichnete Mohammadi soll einen Herzinfarkt erlitten haben und seither geschwächt sein. Berichten zufolge hat sie stark an Gewicht verloren, und die medizinische Versorgung im Zanjan Zentralgefängnis wird als unzureichend kritisiert. Mohammadi wurde Anfang Februar erneut zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

In der Schweiz gibt es auch personelle Veränderungen bei der europafreundlichen Lobbyorganisation Operation Libero. Nach einem Eklat rund um Sanja Ameti und Schüsse auf ein Jesusbild übernimmt ein neues Duo die Führung. Diese bisher national kaum bekannten Akteure stellten als erste Amtshandlung ihre Kampagne gegen die 10-Millionen-Initiative vor. Gleichzeitig formiert sich Widerstand gegen die gelockerten Exportregeln für Kriegsmaterial, welche die eidgenössischen Räte im Dezember beschlossen hatten. Gegner kritisieren die erleichterten Waffenexporte in Konfliktländer und an Bürgerkriege und sammeln Unterschriften für ein Referendum. Um eine Volksabstimmung zu ermöglichen, werden 50'000 Unterschriften benötigt. Am Freitag wird sich der Walliser Polizeikommandant Frédéric Gisler erstmals seit Anfang Januar zum Brand in der Bar Le Constellation in Crans-Montana äussern. Sein letzter öffentlicher Auftritt war am Gedenktag für die Opfer der Brandtragödie am 7. Januar. Abschliessend widmet sich die Berichterstattung einem dringenden Hilferuf aus England: Die St.-James-Kirche im Dorf Dry Doddington benötigt über 100'000 Pfund, um das marode Bauwerk vor dem Zusammenbruch zu retten, weshalb die Gemeinde einen Spendenaufruf gestartet hat.





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