Nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der Heim-Eishockey-WM flogen Swiss und Skyguide eine Herz-Schlaufe über Zürich, um dem Schweizer Nationalteam zu gratulieren. Der Flug wurde sicher koordiniert und auf Flightradar24 dokumentiert.

Die Schweiz er Eishockey -Nationalmannschaft hat nach ihrem zweiten Platz bei der Heim-Weltmeisterschaft eine besondere Geste von der Luftfahrtbranche erhalten. Die Fluggesellschaft Swiss und die Schweiz er Flugsicherung Skyguide organisierten gemeinsam einen Symbolflug in Form einer Herz -Schlaufe über dem Raum Zürich.

Der Flug fand nach dem Finale der WM statt, das in der Schweiz ausgetragen wurde, und sollte den Spielern und dem Team für den Gewinn der Silbermedaille gratulieren. Wie Skyguide am Sonntagabend mitteilte, wurde die exakte Flugroute zuvor zwischen den Beteiligten koordiniert, um die Sicherheit im Luftraum jederzeit zu gewährleisten. Die Plattform Flightradar24 dokumentierte den besonderen Flug und veröffentlichte auf der Plattform X eine Aufzeichnung der zurückgelegten Strecke, die deutlich die herzförmige Figur über der Region Zürich zeigte.

Die Route erstreckte sich demnach von Kloten über Zürich bis nach Winterthur, bevor der Flug mit der Flugnummer LX1848 seine ursprüngliche Reise nach Thessaloniki in Griechenland fortsetzte. Diese außergewöhnliche Flugdemonstration war ein öffentliches Zeichen der Wertschätzung für die Leistung der Schweizer Eishockey-Auswahl, die bei der Heim-WM bis zum Finale vorgestoßen war. Die Organisatoren betonten, dass alle geltenden Vorschriften und Sicherheitsprotokolle eingehalten wurden, sodass der Luftverkehr nicht beeinträchtigt wurde. Der Silbermedaillengewinn markiert den fünften zweiten Platz für die Schweiz bei Eishockey-Weltmeisterschaften.

Im Finale unterlag das Team von Trainer Jan Cadieux der finnischen Mannschaft mit 0:1 nach Verlängerung, einem knappen und hart umkämpften Ergebnis. Kapitän Roman Josi und seine Mannschaftskollegen zeigten sich nach der Niederlage enttäuscht, aber auch stolz auf den erreichten Erfolg. In Interviews äußerte Josi unter anderem: "Wir haben alle daran geglaubt, dass es unser Moment sein wird", und sprach damit den langen Weg des Teams durch das Turnier an.

Die WM in der eigenen Bevölkerung war für die Spieler eine besondere Erfahrung, und die Unterstützung von den Rängen in den verschiedenen Spielstätten war enorm. Die Herz-Schlaufe am Himmel über Zürich bildet nun eine bleibende Erinnerung an diesen historischen zweiten Platz und die commisseration der Schweizer Luftfahrtindustrie. Solche symbolischen Flüge sind selten und erfordern eine genaue Planung, doch für ein nationales Sportteam, das so nah an einem Titelgewinn war, schien es den Verantwortlichen angemessen, ein solches sichtbares Zeichen zu setzen





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey WM Schweiz Silbermedaille Flug Herz Skyguide Swiss Flightradar24

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ehemaliger Schweizer Nationalspieler Peter Schepull unerwartet mit 61 Jahren verstorbenDer Schweizer Fussball trauert um Peter Schepull. Der ehemalige Innenverteidiger, der mit GC Zürich und Servette Genf Meister wurde und 22 Länderspiele für die Schweiz bestritt, starb völlig überraschend im Alter von 61 Jahren.

Read more »

Schweizer KMU profitieren von günstiger Marktlage für Private MarketsDie Schweiz bietet für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) eine historische Chance, ihre Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem sie sich an Private Markets wenden. Diese bieten Finanzierungslösungen für Unternehmen jeder Größe, insbesondere für KMU, und ermöglichen es Privatpersonen, ihr Portfolio zu diversifizieren und die Realwirtschaft zu unterstützen.

Read more »

Schweizer Militärumfrage: Neutralität bleibt stark, doch lautende Stimme zu NATO-KooperationEine neueste Studie der Militärakademie Milak in Kooperation mit der ETH Zürich zeigt, dass die Schweizer Bevölkerung zunehmend einen stärkeren militärischen Beitrag in neutralen Rahmenbedingungen verlangt. 56 % sehen eine intensivere Zusammenarbeit mit der NATO als notwendig, während die Grundidee der Neutralität mit 85 % immer noch breit Zustimmung findet. Die Studie reflektiert die globale Unsicherheit durch Kriege in der Ukraine, Chinas Aufrüstung und US‑Politik.

Read more »

Schweizer Armee: Hauptmontage des ersten Schweizer F-35A in den USA gestartetIn den USA hat die Hauptmontage des ersten für die Schweiz bestimmten F-35A begonnen. Damit erreicht das Schweizer F-35-Programm einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Auslieferung der ersten Flugzeuge ab Mitte 2027.

Read more »