Schweizer Eishockey-Wunder: Heimsieg gegen Schweden bringt Halbfinal-Ticket

Das Schweizer Nationalteam bezwingt nach einer historischen Ansprache von Roger Federer den Angstgegner Schweden mit 3:1 und erreicht bei der Heim-WM das Halbfinale. Die Mannschaft zeigt Herz, Disziplin und einen starken Kollektivwillen.

Nach der motivationsgeladenen Ansprache von Tennislegende Roger Federer , der in der Kabine die Starting Six verlas, gelingt dem Schweiz er Eishockey -Nationalteam ein historischer Sieg. Der langjährige Fluch gegen Schweden ist gebrochen, und das Team steht nach einem 3:1-Erfolg im Viertelfinale der Heim-Weltmeisterschaft erstmals seit drei Turnieren in Folge im Halbfinal.

Die Schweizer starteten wild und entschlossen, mussten aber zunächst einen Rückschlag hinnehmen, als Raphael Kukan früh auf die Strafbank musste und Schweden in der Überzahl durch Anton Sundqvist das 1:0 erzielte. Der Treffer wurde jedoch nachträglich annulliert, weil Sundqvist zuvor mit dem Schlittschuh den Puck abgelenkt haben soll. Diese Entscheidung gab den Schweizern neuen Mut. Kurz darauf nutzte NHL-Star Roman Josi einen Abpraller und schoss aus der Distanz den Ausgleich.

Nach einem torlosen ersten Drittel übernahm die Schweiz im zweiten Abschnitt die Kontrolle. Nino Niederreiter, der zuletzt zwei Jahre in Schweden spielte, erzielte nach einem Energieanfall von Denis Malgin die Führung zum 2:1. Anschließend zeigte die Mannschaft von Trainer Jan Cadieux eine herausragende Defensivleistung und spielte auch in Unterzahl mutig nach vorne. Nico Hischier erhöhte im Powerplay auf 3:1, als er die Scheibe perfekt auf Thürkauf ablegte.

Josi war bei beiden Treffern im zweiten Drittel beteiligt. Im letzten Drittel verteidigten die Schweizer mit viel Leidenschaft und Disziplin ihren Vorsprung. Zwar kam Schweden mit dem entfernten Torhüter noch einmal gefährlich per Lattenknaller nah am Anschlusstor, doch der Erfolg blieb aus. Niederreiter Kampfeswille war throughout spürbar, er verpasste knapp das 3:1 und arbeitete unermüdlich nach hinten.

Auch die nominellen siebten Verteidiger wie Mirco Müller, der nach Kukens Ausschluss mehr als zehn Minuten Eiszeit erhielt und einen schwedischen Konter unterband, zeigten starke Leistungen. Die Schweizer Fans in der Swiss Arena sorgten für eine atemberaubende Atmosphäre. Im Halbfinale am Samstag trifft das Team auf Norwegen, das sich mit 2:0 gegen Lettland durchsetzte. Der Traum von der ersten Heim-Medaille lebt weiter





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