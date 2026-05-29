Schweizer Eishockey‑Weltmeisterschaft: Halbfinale, Sperre für Timo Meier und spannende Gruppenergebnisse

Die Schweiz erreicht das Halbfinale der WM, muss jedoch auf Timo Meier verzichten. Norwegen, Lettland und andere Teams sichern wichtige Siege, während Deutschland und Italien um den Weiterkommen kämpfen.

Vom 15. bis zum 31. Mai findet in der Schweiz die Eishockey ‑ Weltmeisterschaft statt, bei der sich sechzehn Nationen im Kampf um Ruhm, Ehre und den begehrten Goldpokal messen.

Die Gastgebernation hat bereits das Halbfinale erreicht und trifft am Samstag um 15:20 Uhr im sogenannten Kracher auf Norwegen. Für die Schweizer gilt dabei ein bedeutender Ausfall: Timo Meier muss wegen einer Sperre der IIHF‑Disziplinarkommission fehlen, nachdem er in der Vorrundenpartie gegen Schweden mit einem harten Kniecheck Oskar Sundqvist schwer verletzt hatte. Der schwedische Spieler lag nach dem Zusammenstoß am Eis und musste später im Rollstuhl aus dem Stadion transportiert werden.

Die Schiedsrichter hatten lediglich eine Zwei‑Minuten‑Strafe gegen Meier verhängt, doch die Kommission bewertete das Geschehen als zu gefährlich und sperrte den Stürmer für ein Spiel aus. Trotz dieses Rückschlags bleibt die Stimmung in der Schweiz euphorisch. Die Stadt Zürich hat angekündigt, dass bei einem Weltmeistertitel am Sonntag die Gaststätten in Innenräumen eine Freinacht erhalten würden, was die Vorfreude auf das mögliche Finale weiter anheizt. In den anderen Gruppen liefen die Partien ebenfalls spannend.

Norwegen gewann nach Verlängerung mit 4:3 gegen Dänemark, nachdem die Dänen bis zwei Sekunden vor Schluss noch mit 3:2 geführt hatten. Michael Brandsegg‑Nygard erzielte das entscheidende Tor in der Verlängerung. Lettland setzte sich souverän mit 8:1 gegen Ungarn durch und stand damit sicher im Viertelfinale.

Das deutsche Team unter Bundestrainer Harold Kreis musste hingegen nach der Niederlage gegen Lettland das Viertelfinale verlassen; ein besseres Tabellenplatzieren hätte zumindest die Chance auf das Weiterkommen eröffnet, doch die USA und Österreich holten zusätzliche Punkte, sodass Deutschland maximal den fünften Platz erreichen kann. Italien musste in Gruppe B mit einer klaren 5:1‑Niederlage gegen Slowenien sichert, dass es in die Liga B absteigt.

Weitere Highlights der Vorrunde waren das klare 6:3 Siegtor der deutschen Nationalmannschaft gegen Großbritannien, bei dem sechs verschiedene Torschützen trafen, und Norwegens überraschender Einzug ins Viertelfinale nach einem 4:1 Sieg gegen Tschechien - das erste Mal seit 14 Jahren. Die USA sicherten sich gegen Ungarn ein überzeugendes 7:3, während Dänemark Italien im Penalty‑Shootout mit 3:2 besiegte. Lettland dominierte Großbritannien mit 6:0 und musste nun im Spiel gegen Ungarn nur noch den Sieg holen, um sich endgültig für die K.o.

-Phase zu qualifizieren. In Gruppe B bleibt das Geschehen eng: Dänemark holte im Duplex gegen Slowenien einen 4:0‑Sieg, während Italien noch um den Klassenerhalt kämpfen muss. All diese Ergebnisse bestimmen nun die Auslosungen für die K.o. -Runden und lassen die Fans in den beteiligten Ländern gespannt auf das weitere Turnier warten





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey Weltmeisterschaft Schweiz Halbfinale Timo Meier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Eishockey-Natiu zieht nach 3:1-Sieg gegen Schweden ins Halbfinale der Heim-WM einDie Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft besiegt Schweden mit 3:1 und erreicht das Halbfinale der Heim-Weltmeisterschaft. Dabei startet das Team schlecht, zeigt aber große Kampfkraft und überragende defensive Leistungen.

Read more »

Schweizer Eishockey-Nati sensationell im Halbfinale der Heim-WM nach Sieg gegen SchwedenDie Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft besiegt im Viertelfinale der Heim-Weltmeisterschaft den Angstgegner Schweden mit 3:1 und zieht ins Halbfinale ein. Roman Josi führt das Team mit einem Tor und zwei Vorlagen zum Sieg.

Read more »

Schweizer Hockey-Nati bezwingt Schweden und zieht ins Halbfinale der Heim-WM einDie Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt das WM-Viertelfinale gegen den 11-fachen Weltmeister Schweden mit 3:1 und erreicht damit das Halbfinale. Nach einem Rückstand sorgen Tore von Roman Josi, Denis Malgin und Calvin Thürkauf für die Wende. Im Halbfinale trifft die Schweiz auf Norwegen. Spieler wie Malgin und Niederreiter sowie Trainer Jan Cadieux äußern sich zum Sieg und dem nächsten Gegner.

Read more »

Schweizer Eishockey-WM 2024: Halbfinale, Freinacht und spektakuläre SpieleDie Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz bietet bis Ende Mai eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Mit 16 Nationalmannschaften und dem Ziel, sich den Titel zu holen, haben die Schweizer ihre Chancen gefestigt. Der Artikel beleuchtet wichtige Begegnungen, wie das Hardrock-Halbfinale gegen Norwegen, die bedeutenden Siege von Lettland gegen Ungarn und Dänemark, sowie die spektakulären Leistungen der Schweiz in ihrem Heimatstadien. Ein besonderes Highlight: Zürich stellt die Gastwirtschaften bei einem Sieg des Schweizer Teams eine Freinacht in Innenräumen zur Verfügung. Darüber hinaus wird die Stimmung in den europäischen Nordecken analysiert und ein Überblick über die Platzierungen und den Weg der einzelnen Teams in die K.o.-Phase gegeben.

Read more »