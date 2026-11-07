Schweizer Eishockey verliert gegen Schweden trotz früher Führung

Die Schweiz verliert die Heim-WM-Partie gegen Schweden in Helsinki. Nach Führung und Gleichstand endet das Spiel bitter mit 2:4. Analyse des Spielverlaufs.

Das Schweizer Nationalteam im Eishockey musste in Helsinki bei der Weltmeisterschaft eine weitere bittere Niederlage gegen Schweden hinnehmen. Trotz eines couragierten Auftritts und einer zwischenzeitlichen Führung endete das Spiel mit einem 2:4. Die schwedische Mannschaft unter der Leitung von Trainer Rikard Grönborg konnte den Druck behaupten und die Schweiz am Ende bezwingen. Dies markiert einen weiteren Rückschlag für die Eidgenossen in ihrer Historie gegen die skandinavischen Nachbarn.

Durststrecke gegen Skandinavier setzt sich fort

Bis Februar 2025 hatte das Schweizer Nationalteam eine Serie von 16 Niederlagen gegen die Schweden kassiert. Diese negative Bilanz bei Weltmeisterschaften dauerte 13 Jahre an, unterbrochen lediglich von zwei verlorenen Finals. Die Frustration in der Mannschaft war vor dem Match spürbar, doch Roger Federers presence in der Kabine sollte die Stimmung heben. Der Tennismagier las die Startaufstellung vor und motivierte die Spieler. Verteidiger nannte die Gruppe danach absolut krank und betonte die hohe Motivation der "Starting Six".

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Taktische Verbesserung unter Jan Cadieux sichtbar

Trainer Jan Cadieux präsentierte ein Team, das sich im Vergleich zu den letzten Monaten deutlich verbessert zeigte. Die letzten zwölf Monate waren geprägt von bitteren Niederlagen mit Ergebnissen wie 1:8 und 3:8. In Helsinki spielte die Schweiz kompakter auf dem kleineren Eisfeld und ließ dem Gegner weniger Raum. Fünf Debütanten zeigten mutiges Spiel und setzten gegen die talentierten Schweden Akzente. Das Spiel entwickelte sich zu einem packenden Hin und Her, wobei Schweden von Beginn an hohen Druck erzeugte.

Die Schweden gingen nach elf Minuten in Führung. Der Gegentreffer resultierte aus einem Abstimmungsfehler im Aufbau zwischen Denis Malgin und Maximilian Streule. Es handelte sich nicht um eine Glanztat der Angreifer, sondern um ein internes Problem der Schweizer Abwehrkette. Dieser frühe Rückstand war ärgerlich, da die Schweizer Verteidigung eigentlich stabiler auftrat als in den vorherigen Partien.

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Unglückliche Wende und Fehler in der Schlussphase

Nach der Pause reagierte die Schweiz gut. Dominik Egli glich in Überzahl mit einem Schuss von der blauen Linie aus. Dario Allenspach half dabei effektiv, indem er dem schwedischen Torhüter die Sicht nahm. Das Nationalteam schöpfte neuen Mut, kassierte jedoch kurz darauf eine Strafe wegen eines Wechselfehlers. Diese Strafe hatte paradoxe positive Folgen: Zehn Sekunden nach dem Bully erzielte die Schweiz in Unterzahl die Führung.

Sven Andrighetto und Denis Malgin trieben einen schnellen Vorstoss voran, der den Treffer ermöglichte. Doch der Sieg wurde zur Illusion. Schweden, das zuvor kurz den Tritt verlor, glich noch vor der zweiten Pause aus. Maximilian Streule lenkte dabei den Puck unglücklich ins eigene Tor. Diese Eigenmarke änderte die Dynamik des Spiels grundlegend und gab den Schweden wieder das Selbstvertrauen zurück.

Endstand nach Konterträfer von Eriksson

Auf das 2:3 von Eriksson, 13 Minuten vor Schluss, konnten die Schweizer nicht mehr reagieren. Ken Jäger sicherte sich in der Schlussphase in der Offensivzone eine Strafe, was den Schweden die Möglichkeit gab, den Sack zuzumachen. Mit dem Endstand von 4:2 setzten die Schweden den Deckel auf. Ein bitterer Ausgang für ein Spiel, in dem die Schweiz lange gut mitgezogen hatte, aber an Unglück und Einzel-fehlern scheiterte.