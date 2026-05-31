Schweizer Eishockey-Team verliert WM-Final gegen Finnland in Verlängerung

Die Schweiz hat zum dritten Mal in Folge den WM-Titel im Eishockey verpasst. In einem packenden Final unterlag das Team Finnland mit 0:1 nach Verlängerung. Die Enttäuschung ist riesig, doch die Mannschaft blickt optimistisch in die Zukunft.

Die Schweiz hat zum dritten Mal in Serie den Eishockey -WM-Final verloren. In Zürich musste sich das Team von Trainer Jan Cadieux Finnland mit 0:1 nach Verlängerung geschlagen geben.

Das Spiel war von Beginn an hochklassig und ausgeglichen. Beide Mannschaften erspielten sich mehrere Torchancen, doch die Torhüter auf beiden Seiten waren glänzend aufgelegt. Die Entscheidung fiel erst in der Overtime, als der finnische Stürmer Konsta Helenius zum umjubelten Siegtor einschoss. Für die Schweiz war es die dritte Finalniederlage in Folge bei einer Weltmeisterschaft.

Bereits 2018 und 2019 hatten die Eidgenossen im Endspiel verloren. Die Enttäuschung im Team und bei den Fans war riesig. Die Spieler standen nach dem Spiel mit hängenden Köpfen auf dem Eis, einige konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Auch Trainer Jan Cadieux war sichtlich betroffen.

In den Interviews auf dem Eis versuchten die Spieler ihre Gefühle in Worte zu fassen. Torhüter Leonardo Genoni, der zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, hielt die Tränen nicht zurück. Es ist schwer zu erklären, sagte er mit brüchiger Stimme. Wir haben alles gegeben und bis zum Schluss an den Titel geglaubt.

Warum es nicht gereicht hat, kann ich nicht sagen. Es ist eine große Leere da. Auch Verteidiger Roman Josi, der das Turnier als Kapitän anführte, zeigte sich enttäuscht. Wir haben gut gespielt, aber nicht die Tore gemacht, sagte er.

Wir wollten unbedingt Gold holen, aber es sollte nicht sein. Die Niederlage tut sehr weh. Die Schweiz hatte im Turnierverlauf starke Leistungen gezeigt und unter anderem Kanada und Schweden geschlagen. Im Finale fehlte jedoch das Quäntchen Glück.

Finnland wiederholte damit den Titelgewinn von 2022 und bestätigte seine Vormachtstellung im internationalen Eishockey. Die finnische Mannschaft war taktisch hervorragend eingestellt und machte der Schweiz das Leben schwer. Nach dem Spiel gab es auch Lob von Schweizer Seite für den Gegner. Finnland hat es verdient gewonnen, sagte Trainer Cadieux.

Sie haben eine starke Defensive gehabt und ihre Chancen genutzt. Wir müssen aus dieser Niederlage lernen. Die Zukunft des Schweizer Eishockeys sieht aber trotz der erneuten Finalniederlage positiv aus. Der Verband und die Spieler haben in den letzten Jahren konstant gute Arbeit geleistet.

Viele junge Talente drängen nach, und die Nationalmannschaft hat sich international etabliert. Der Traum vom ersten WM-Titel lebt weiter. In der nächsten Saison wird die Schweiz erneut angreifen. Die Fans dürfen gespannt sein, was die Equipe in Zukunft erreichen kann.

Zunächst einmal steht aber die Verarbeitung dieser bitteren Niederlage im Vordergrund. Die Mannschaft wird sich in den kommenden Tagen erholen und dann nach vorne schauen. Der Sportdirektor des Verbandes betonte, dass man auf dem richtigen Weg sei. Es ist schmerzhaft, aber solche Niederlagen machen uns stärker, sagte er.

Wir werden weitermachen und unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die Unterstützung der Fans war während des gesamten Turniers überwältigend. Die Arena in Zürich war jedes Mal ausverkauft, und die Stimmung war fantastisch. Das Team hat grossen Rückhalt in der Bevölkerung.

Das ist etwas ganz Besonderes, sagte ein Spieler. Wir haben gespürt, dass das ganze Land hinter uns steht. Diese Unterstützung gibt uns Kraft für die Zukunft. Die Enttäuschung ist gross, aber wir wissen, dass wir auf einem guten Weg sind.

Der nächste Anlauf kommt bestimmt. Vielleicht klappt es dann endlich mit dem Gold. Bis dahin müssen die Schweizer Eishockeyfans noch etwas Geduld haben. Aber die Vorfreude auf die nächste WM ist bereits jetzt riesig.

Die Mannschaft wird alles daran setzen, den nächsten finalen Schritt zu machen. Der Traum vom WM-Titel lebt und wird die Spieler auch in den kommenden Jahren antreiben. Auch finanziell und strukturell ist der Schweizer Eishockeysport gut aufgestellt. Die Liga hat sich professionalisiert, und die Nachwuchsarbeit trägt Früchte.

Die Zukunft ist vielversprechend. Trotz der herben Enttäuschung blicken die Verantwortlichen optimistisch nach vorne. Die Niederlage im Finale war ein harter Schlag, aber sie wird das Team nicht entmutigen. Ganz im Gegenteil: Sie wird als Motivation dienen, beim nächsten Mal noch stärker zu sein.

Die Spieler haben bereits angekündigt, dass sie alles geben werden, um das Ziel endlich zu erreichen. Die Schweiz wird also auch in Zukunft ein ernstzunehmender Gegner im internationalen Eishockey sein. Die Fans dürfen sich auf eine spannende Zeit freuen. Der Weg nach oben ist steinig, aber die Mannschaft ist bereit, ihn zu gehen





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Eishockey Schweiz WM-Final Niederlage Finnland

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