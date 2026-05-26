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Schweizer Eishockey-Team gewinnt dramatisches Gruppenspiel gegen Finnland und startet mit 21 Punkten in die K.o.-Runde

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Schweizer Eishockey-Team gewinnt dramatisches Gruppenspiel gegen Finnland und startet mit 21 Punkten in die K.o.-Runde
Eishockey-WMSchweizFinnland
📆26/05/2026 21:42:00
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Die Schweizer Nationalmannschaft setzt sich in einem hart umkämpften Spiel gegen Finnland durch und sichert sich den Gruppensieg mit der maximalen Punktzahl. Ein spätes Powerplay-Tor und ein Empty-Net-Ter sorgen für die Entscheidung. Im Viertelfinale trifft das Team auf Schweden.

Die Schweiz er Nationalmannschaft bestritt ein packendes Spiel um den Gruppensieg bei der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen Finnland . Die Partie war von intensivem Kampf geprägt, wobei beide Teams hoch konzentriert agierten und sich keine klare Überlegenheit herausbildete.

Die Finnen setzten die Eidgenossen immer wieder unter Druck und brachten sie zeitweise ins Wanken. Entscheidend war eine Strafe gegen Mikko Lehtonen in der 56. Minute, die die Schweiz im Powerplay nutzte. Ken Jäger traf zum 3:2 und Nico Hischier erhöhte kurz vor dem Ende auf 4:2.

Damit gewann die Schweiz auch das dritte Duell in der Gruppenphase und holte die maximale Punktzahl von 21. Die Mannschaft von Trainer Jan Cadieux zeigte dabei enorme Moral und Effizienz. Nach einem freien Tag beginnt am Donnerstag die K.o. -Phase.

Im Viertelfinale wartet mit Schweden ein starker Gegner, der in der Gruppe B überraschend nur den vierten Platz belegte. Unter den Zuschauern in der ausverkauften Swiss Life Arena waren Ski-Star Marco Odermatt und Büne Huber von Patent Ochsner, dessen Song nach dem Sieg erklang. Das Spiel war hoch emotional und zeigte die Stärke der Schweizer, die in dieser WM noch nie einem Rückstand hinterherlaufen mussten

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