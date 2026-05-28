Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft besiegt Schweden mit 3:1 und erreicht das Halbfinale der Heim-Weltmeisterschaft. Dabei startet das Team schlecht, zeigt aber große Kampfkraft und überragende defensive Leistungen.

Die Schweiz er Eishockey -Nationalmannschaft steht im Halbfinale der Heim-Weltmeisterschaft. Nach einem 3:1-Erfolg gegen Schweden in Zürich hat das Team von Trainer Patrick Fischer den Einzug in die Vorschlussrunde geschafft.

Die Partie begann für die Schweizer jedoch alles andere als nach Wunsch. Nach einem schönen Vorstoß der Skandinavier gingen diese in der siebten Minute mit 1:0 in Führung - der erste Rückstand für die Nati in diesem Turnier. In der folgenden fünfminütigen Unterzahl zeigte die Schweiz jedoch große defensive Stärke und lies keinen Gegentreffer zu.

Zudem hatten die Schweizer Glück, als ein Tor der Schweden aufgrund eines Kufen-Einsatzes nicht anerkannt wurde. Im weiteren Verlauf des ersten Drittels drängte die Schweizer Mannschaft auf den Ausgleich, der schließlich noch vor der Pause fiel. Nico Hischier wurde von Roman Josi stark in Szene gesetzt und nutzte seine Zeit clever, um zum 1:1 zu vollenden. Kurz darauf hatte die Schweiz die Chance auf das 2:1, jedoch fiel der Treffer nicht mehr vor der ersten Pause.

Im zweiten Drittel dann ein spektakulärer Moment: Timo Meier lieferte einen explosiven Antritt nach einer Vorlage von Josi und erhöhte auf 2:1. Allerdings musste Meier anschließend mit zwei Minuten Strafe wegen eines harten Checks gegen Oskar Sundqvist verbringen. Der Schwede verletzte sich dabei und kehrte nicht mehr zurück. Die Schweizer überstanden auch diese Unterzahl souverän und nutzten im Gegenzug ihr erstes Powerplay im Spiel eiskalt aus.

Nach einem starken Solo von Hischier wurde Kevin Fiala, der im Text als Thürkauf bezeichnet wird, perfekt angespielt und verwandelte nach 36 Minuten zum 3:1. In der Folge konzentrierte sich die Nati auf eine stabile Defensive. Das letzte Drittel war zwar hart umkämpft, aber offensiv auf beiden Seiten nur mager. Die Schweden kamen zu einigen Abschlüssen, scheiterten jedoch immer wieder am überragenden Torhüter der Schweizer, der mit einer Glanzparade nach der anderen den Sieg festhielt.

Damit bleibt die Schweizer Mannschaft in diesem Turnier ungeschlagen und zieht verdient ins Halbfinale ein, wo sie um eine Medaille spielen wird





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey WM Schweiz Halbfinale Schweden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eishockey-WM: Heute geht es für Nati gegen Schweden um die WurstJetzt gilt es an der Eishockey-WM so richtig ernst: Heute steigen die Viertelfinals, die Nati trifft auf Schweden. Mit dem Nau.ch-Ticker verpasst du nichts.

Read more »

Eishockey-WM: Heute geht es für Nati gegen Schweden um die WurstJetzt gilt es an der Eishockey-WM so richtig ernst: Heute steigen die Viertelfinals, die Nati trifft auf Schweden. Mit dem Nau.ch-Ticker verpasst du nichts.

Read more »

Schweiz trifft Schweden im Viertelfinal der Eishockey-WMDie Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft trifft heute im Viertelfinal der Weltmeisterschaft auf Schweden. Die Nati ist gut vorbereitet und hat einige starke Spieler im Kader.

Read more »

Schweiz vs. Schweden: Die K.O.-Phase an der Eishockey-WMDie Schweiz kämpft gegen Schweden um den Einzug ins Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Das Spiel wird live auf Nau.ch tickert.

Read more »