Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft: Zweitplatzierter bei der Heim-WM

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich bei der Heim-Weltmeisterschaft mit dem zweiten Platz zufriedengeben müssen. Die Enttäuschung stand den Spielern ins Gesicht geschrieben.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich bei der Heim-Weltmeisterschaft mit dem zweiten Platz zufriedengeben müssen. Die Enttäuschung stand den Spielern ins Gesicht geschrieben. Nach dem entscheidenden 0:1 gegen die Finnen verstummten auch die SRF-Moderatoren, bevor sie sagten: Ein Stich ins Herz.

Dieselbe Enttäuschung spiegelt sich in der Kommentarspalte wider. Viele Fans können dieses Ergebnis einfach nicht glauben und schreiben von der Enttäuschung. Besonders traurig ist, dass die Nati bereits zum dritten Mal ganz kurz vor WM-Gold war. Die Fans zeigen jedoch viel Zuspruch und tröstende Worte für die Mannschaft. Viele loben die Mannschaft für ihre Leistung und den Zusammenhalt





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Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft Heim-Weltmeisterschaft Zweiter Platz Enttäuschung Zuspruch

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