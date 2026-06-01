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Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft beendet Heim-WM mit Silber

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Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft beendet Heim-WM mit Silber
Schweizer Eishockey-NationalmannschaftHeim-WeltmeisterschaftSilber
📆01/06/2026 14:32:00
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Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich bei der Heim-Weltmeisterschaft mit dem zweiten Platz zufriedengeben müssen. Die Enttäuschung stand den Spielern ins Gesicht geschrieben, nachdem sie im entscheidenden Spiel gegen Finnland mit 0:1 verloren hatten.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich bei der Heim-Weltmeisterschaft mit dem zweiten Platz zufriedengeben müssen. Die Enttäuschung stand den Spielern ins Gesicht geschrieben, nachdem sie im entscheidenden Spiel gegen Finnland mit 0:1 verloren hatten.

Die Fans haben die Mannschaft jedoch viel Zuspruch und tröstende Worte geschickt. Viele haben sich auf Social-Media-Plattformen geäußert und die Leistung der Schweizer Nati gelobt. Einige Userinnen und User zweifelten jedoch die Spielleistung an und fanden, dass die Mannschaft nicht gut gespielt hatte. Die Schweizer Nati war bereits zum dritten Mal ganz kurz vor WM-Gold, aber leider ohne Erfolg.

Die Fans sind jedoch stolz auf diese Mannschaft und hoffen, dass sie in Zukunft besser abschneiden wird

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Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft Heim-Weltmeisterschaft Silber Finnland Eishockey

 

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