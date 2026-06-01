Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft beendet Heim-WM mit Silber

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich bei der Heim-Weltmeisterschaft mit dem zweiten Platz zufriedengeben müssen. Die Enttäuschung stand den Spielern ins Gesicht geschrieben, nachdem sie im entscheidenden Spiel gegen Finnland mit 0:1 verloren hatten.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich bei der Heim-Weltmeisterschaft mit dem zweiten Platz zufriedengeben müssen. Die Enttäuschung stand den Spielern ins Gesicht geschrieben, nachdem sie im entscheidenden Spiel gegen Finnland mit 0:1 verloren hatten.

Die Fans haben die Mannschaft jedoch viel Zuspruch und tröstende Worte geschickt. Viele haben sich auf Social-Media-Plattformen geäußert und die Leistung der Schweizer Nati gelobt. Einige Userinnen und User zweifelten jedoch die Spielleistung an und fanden, dass die Mannschaft nicht gut gespielt hatte. Die Schweizer Nati war bereits zum dritten Mal ganz kurz vor WM-Gold, aber leider ohne Erfolg.

Die Fans sind jedoch stolz auf diese Mannschaft und hoffen, dass sie in Zukunft besser abschneiden wird





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft Heim-Weltmeisterschaft Silber Finnland Eishockey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eishockey-WM: Zürich plant Freinacht bei Schweizer GoldBei einem Sieg der Schweizer Eishockey-Nati gegen Finnland gibt es in Zürich eine bewilligte Freinacht.

Read more »

Eishockey-WM: Holen die Eisgenossen gegen Finnland Heim-Gold?Klappt es endlich mit der langersehnten WM-Goldmedaille? Die Hockey-Nati braucht in Zürich noch einen Sieg: Im Final gegen Finnland. Nau.ch tickert live.

Read more »

So reagieren die Schweizer Medien auf das WM-Silber der Eishockey-NatiSchon zum dritten Mal in Folge verpasst die Eishockey-Nati den WM-Titel nur knapp. Am Tag danach ist auch in der Schweizer Medienwelt Wunden lecken angesagt.

Read more »

Im Video: Das sagen die Schweizer Eishockey-Stars nach der Final-NiederlageDas Warten der Schweiz auf den ersten WM-Titel im Eishockey geht weiter. An der Heim-WM in Zürich verliert das Team von Jan Cadieux den Final gegen Finnland 0:1 nach Verlängerung. Spieler und Coach sind nach der Niederlage bitter enttäuscht.

Read more »