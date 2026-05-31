Schweizer Eishockey-Nati vor historischem WM-Final in Zürich

Die Schweiz trifft im Final der Eishockey-WM auf Finnland. Mit neun Siegen in neun Spielen und einer beeindruckenden Statistik geht die Nati als Favorit ins Spiel. Trainer Jan Cadieux steht vor seinem grössten Spiel.

Die Schweiz steht am Sonntagabend vor dem möglicherweise grössten Moment ihrer Eishockey -Geschichte. Im Final der Weltmeisterschaft in Zürich trifft die Nati auf Finnland , einen Gegner auf Augenhöhe.

Die Vorrunde war eine einzige Demonstration der Stärke: Neun Siege in neun Spielen, alle in der regulären Spielzeit gewonnen. 48 Tore erzielt, nur acht kassiert. Die Special Teams sind die besten des Turniers, die Goalie-Abwehrquote ist die höchste. Statistiken mögen manchmal trügerisch sein, aber in diesem Fall spiegeln sie die Realität wider. Die Schweiz ist das ausgeglichenste, effizienteste und beste Team dieser WM.

Doch eine Garantie für Gold gibt es nicht. Das direkte Duell in der Vorrunde am Dienstag zeigte, wie eng es zugehen kann. Damals setzte sich die Schweiz mit 4:2 durch, aber der Ausgang war bis in die Schlussminuten offen. Finnland hat mit Ausnahme des Gastgebers alle anderen Gegner geschlagen, darunter im Halbfinal Topfavorit Kanada.

Ein Gruppenspiel ist nicht mit einem Final zu vergleichen, das wissen die Schweizer selbst am besten. 2024 und 2025 besiegte die Nati in der Gruppenphase Tschechien respektive die USA, um dann im Final zu verlieren. Nun ist die Chance da, Geschichte zu schreiben. In Zürich wird eine neue Geschichte geschrieben, eine, die nach einem Happy End schreit. Ja, die Schweiz steht nicht zum ersten Mal in einem WM-Final.

Es ist sogar der dritte in Serie. Und doch lässt sich aus verschiedenen Gründen sagen: Die Nati steht vor dem grössten Spiel in der Geschichte des Schweizer Eishockeys. Die Heim-WM, die beeindruckende Serie, die emotionale Vorgeschichte mit dem Trainerwechsel - alles macht dieses Endspiel zu etwas Besonderem. Es ist noch keine sieben Wochen her, dass die Nati mit Patrick Fischer aus allseits bekannten Gründen ihr Aushängeschild verlor.

Fischer hatte die Mannschaft während zehn Jahren geprägt. Er war es, der den Spielern den Glauben an den WM-Titel eintrichterte. Eigentlich wollte Fischer an der Heim-WM sein Vermächtnis vergolden, doch ein Fehler aus der Vergangenheit holte ihn ein. Von einem Tag auf den anderen und früher als geplant übernahm Jan Cadieux Fischers Vermächtnis.

Nun ist er, der zur WM-Vorbereitung noch als Assistenzcoach eincheckte, mit der Nati nur noch einen Sieg davon entfernt, die bedeutendste und schönste Geschichte im Schweizer Eishockey überhaupt zu schreiben. Die Spieler sind durch dick und dünn gegangen, haben sich zusammengerauft und spielen jetzt wie aus einem Guss. Die Defensive steht sicher, das Powerplay ist tödlich, und die Torhüter zeigen Weltklasse-Leistungen. Die Mannschaft ist bereit für den finalen Schritt.

Falls die Eishockey-Nati am Sonntagabend den WM-Titel holt, darf in der Stadt Zürich ohne Sperrstunde gefeiert werden. Wie das Sicherheitsdepartement bekannt gab, gilt in Innenräumen von Gastwirtschaftsbetrieben eine Freinacht. Gartenrestaurants und Boulevard-Cafés müssen sich hingegen an die normalen Öffnungszeiten halten. Die Stadt bereitet sich auf eine grosse Party vor, und die Fans sind schon jetzt in Feierlaune.

Die Arena wird kochen, wenn um 20:20 Uhr der Puck fällt. Das ganze Land wird mitfiebern, denn die Chance auf den ersten WM-Titel im eigenen Land ist greifbar nah. Die Schweiz hat alle Werkzeuge, um zu gewinnen: einen ausgeglichenen Kader, eine starke Teamchemie und den Heimvorteil. Finnland wird alles in die Waagschale werfen, um den Titel zu verteidigen, aber die Nati ist gewarnt.

Das Team um Captain Roman Josi weiss, dass es nur einen Fehler braucht, um alles zu verlieren. Die Konzentration ist hoch, der Fokus klar. Am Sonntagabend wird sich entscheiden, ob die Schweiz ihre Dominanz mit Gold krönt oder ob die Enttäuschung erneut grösser ist als die Freude. Eines ist sicher: Diese Mannschaft hat sich den Respekt der Eishockey-Welt verdient, unabhängig vom Ausgang. Aber der Traum vom Titel ist zum Greifen nahe





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