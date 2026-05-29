Schweizer Eishockey-Nati vor Halbfinal gegen Norwegen: Vorsicht vor dem Underdog!

Die Schweiz trifft im Halbfinal der Heim-WM auf Norwegen. Favoritenrolle? Ja, aber Vorsicht! Ein Kommentar zur Gefahr des Underdogs und den hohen Erwartungen an die Nati.

Die Schweiz er Hockey-Nati steht am Samstag vor einer historischen Chance: Zum ersten Mal seit 75 Jahren könnte die Mannschaft um Trainer Jan Cadieux den Finaleinzug an einer Heim-Weltmeisterschaft schaffen.

Auf dem Papier ist der Gegner Norwegen klar schwächer eingestuft. Doch genau das ist die Gefahr. In der Geschichte des Eishockeys haben Underdogs immer wieder für Überraschungen gesorgt. Norwegen hat bei dieser WM bereits gezeigt, dass sie nicht zu unterschätzen sind.

Mit einem starken Torhüter und einer disziplinierten Defensive können sie selbst Top-Teams ärgern. Für die Schweiz geht es nicht nur um den Finaleinzug, sondern auch um die Vermeidung einer Blamage. Nach den beeindruckenden Siegen gegen Finnland und Schweden ist eine Medaille das Minimum. Ein Scheitern gegen Norwegen wäre katastrophal.

Doch die Nati hat in den letzten Partien bewiesen, dass sie mit Druck umgehen kann. Die 4:2- und 3:1-Erfolge gegen Finnland und Schweden waren harte Prüfungen, die das Team souverän bestanden hat. Spieler wie Andres Ambühl oder Roman Josi sind erfahren genug, um die Mannschaft durch dieses entscheidende Spiel zu führen. Norwegen hingegen kann befreit aufspielen: Im schlimmsten Fall geht es am Sonntag um Bronze, was für das Land ebenfalls historisch wäre.

Das macht den Gegner unberechenbar. Die Schweizer müssen von der ersten Minute an konzentriert sein und dürfen sich nicht von ihrer Favoritenrolle blenden lassen. Der Druck liegt eindeutig auf den Schultern der Gastgeber. Die Heim-WM ist für die Schweiz eine einmalige Gelegenheit, endlich den lang ersehnten Titel zu holen.

Nach Silber 2024 und 2025 ist Gold das erklärte Ziel. Der Weg dorthin führt über Norwegen. Ein Sieg wäre der nächste Schritt zur Krönung einer starken Turnierleistung. Doch Vorsicht ist geboten: Die Skandinavier haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen.

Die Fans in der ausverkauften Halle werden die Nati nach vorne peitschen, aber die Spieler müssen kühlen Kopf bewahren. Es wird ein Spiel auf Messers Schneide. Die Schweiz hat die Qualität, um zu gewinnen - die Frage ist, ob sie auch die mentale Stärke mitbringt. Gegen Norwegen zählt nur die Tagesform.

Ein Ausscheiden im Halbfinal wäre eine herbe Enttäuschung, die das gesamte Turnier überschatten würde. Doch die Nati hat schon oft gezeigt, dass sie in wichtigen Spielen ihre beste Leistung abrufen kann. Am Samstag zählt jeder Shift, jeder Check und jeder Schuss. Die Schweiz muss ihre Chancen nutzen und hinten kompakt stehen.

Nur so kann der Finaltraum Realität werden. Die Erwartungen sind hoch, die Emotionen werden kochen. Die Schweiz ist gewarnt: Norwegen ist der gefährlichste Gegner im Halbfinal. Die Nati muss ihre beste Leistung abrufen, um den ersten WM-Final seit 2018 zu erreichen.

Mit einer Mischung aus Erfahrung und Jugend, aus Kampfgeist und technischer Finesse ist alles möglich. Die Uhr tickt, der Puck fällt am Samstag. Die Schweiz ist bereit - hoffentlich auch gewappnet gegen die Tücken eines Underdogs





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