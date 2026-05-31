Schweizer Eishockey-Nati verliert Finale der Weltmeisterschaft

Die Schweizer Eishockey-Nati hat am Sonntagabend im Finale der Weltmeisterschaft gegen Finnland verloren. Die Fans in den Bars an der Zürcher Langstrasse waren enttäuscht und verärgert.

Die Schweizer Eishockey-Nati hat am Sonntagabend im Finale der Weltmeisterschaft gegen Finnland verloren. Die Fans in den Bars an der Zürcher Langstrasse waren enttäuscht und verärgert, als der Traum von Gold platzte.

Einige strömten aus den Bars, andere machten sich auf den Heimweg. Das Finalspiel war mit so viel Spannung und Zuversicht gefolgt worden, dass viele Fans in die offizielle Fanzone in Altstetten gepilgert waren. Diese musste jedoch wegen eines heftigen Gewitters am Nachmittag geschlossen werden. Trotz der Finalniederlage wird die Schweizer Eishockey-Nati am Montagabend gefeiert: Ab 17 Uhr empfängt Zürich das Team im Volkshaus. Ein kleiner Trost für all die enttäuschten Fans und die WM-Silber-Gewinner





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