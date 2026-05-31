Schweizer Eishockey-Nati steht im WM-Finale: Gold gegen Finnland als Ziel

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft trifft im Final der Heim-WM auf Finnland und hat nach neun überzeugenden Siegen die Chance auf den ersten Titel. Spieler wie Nino Niederreiter und Roman Josi betonen die Wichtigkeit einer aggressiven Spielweise und den Heimvorteil.

Nino Niederreiter , einer der Assistenz-Captains der Schweiz er Eishockey -Nationalmannschaft, steht zum fünften Mal in einem WM-Finale. Bei der Heim-WM soll für das Team alles zusammenkommen, um den lang ersehnten Titel zu gewinnen.

Die Voraussetzungen für den Final am Sonntagabend gegen Finnland könnten kaum besser sein: Zum fünften Mal in 13 Jahren erreichen die Schweizer das Endspiel, zum dritten Mal in Folge. In den vorangegangenen vier Finalniederlagen blieben sie 2013 gegen Schweden chancenlos, scheiterten 2018 im Penaltyschiessen und im vergangenen Jahr in der Verlängerung gegen die USA.

Zudem blieben sie in den Finalpartien 2024 gegen Tschechien und gegen die USA ohne eigenen Treffer. Nino Niederreiter, der als einziger Spieler bei allen vier Finalniederlagen dabei war, betont die Bedeutung einer aggressiven Spielweise: "Wir müssen aggressiv in den Final gehen und nicht warten, bis etwas passiert.

" Der 33-jährige Stürmer der Winnipeg Jets sieht zudem einen Vorteil in der längeren Erholungszeit nach dem frühen Halbfinalsieg, die den Schweizern mehr Energie geben könnte. Die Schweizer Mannschaft präsentiert sich bei diesem Turnier überzeugend. In neun Spielen erzielten sie 48 Tore und kassierten nur acht, was eine beeindruckende Offensivstärke und Defensivstabilität zeigt. Das Powerplay funktioniert mit einer Erfolgsquote von 39,29 Prozent hervorragend, und das Boxplay ist mit nur einem Gegentor in über 40 Minuten Unterzahl aussergewöhnlich stark.

Sven Andrighetto, der Turnierführende in Scorerpunkten, hebt den Mannschaftscharakter hervor: "Wenn mal ein Fehler passiert, bügeln ihn die anderen vier aus, und bei einer Strafe reissen sich alle den Arsch auf.

" Die kontinuierliche Steigerung und der enge Zusammenhalt im Team, kombiniert mit der grossartigen Unterstützung der heimischen Fans, sorgen für zusätzliche Energie. Roman Josi, der Captain, und weitere Schlüsselspieler wie Andrighetto stehen zum vierten Mal in einem WM-Finale. Josi betont, dass die Mannschaft aus den letzten beiden Finalniederlagen gelernt habe und diesmal von Beginn an angreifen werde. Gegen die strukturierten Finnen wird Geduld entscheidend sein, wie bereits das knappe 4:2 in der Vorrunde zeigte, als Ken Jäger in der 57.

Minute im Powerplay das Siegtor erzielte. Nach dem 6:0-Halbfinalsieg über Norwegen träumen die Schweizer vom ersten WM-Titel. Der Final verspricht ein spannendes Duell, bei dem kleine Details den Unterschied ausmachen könnten. Die Heim-WM bietet die historische Chance, nach Jahrzehnten endlich Gold zu holen





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