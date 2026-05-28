Schweizer Eishockey-Nati sensationell im Halbfinale der Heim-WM nach Sieg gegen Schweden

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft besiegt im Viertelfinale der Heim-Weltmeisterschaft den Angstgegner Schweden mit 3:1 und zieht ins Halbfinale ein. Roman Josi führt das Team mit einem Tor und zwei Vorlagen zum Sieg.

Die Schweiz er Eishockey - Nati onalmannschaft hat im Viertelfinale der Heim-Weltmeisterschaft einen dramatischen und wichtigen Sieg gegen den Angstgegner Schweden errungen. In der ausverkauften Swiss Life Arena in Zürich setzte sich die Nati mit 3:1 durch und zog damit ins Halbfinale ein, wo sie auf Überraschungsteam Norwegen trifft.

Das Spiel begann mit einem Rückschlag: Nach dem frühen Führungstreffer der Schweden durch Linus Karlsson musste die Schweiz in der siebten Minute eine Fünf-Minuten-Strafe wegen eines Stockschlags von Dean Kukan hinnehmen. In Unterzahl kassierten die Schweizer zunächst den vermeintlichen zweiten Gegentreffer, der jedoch wegen eines vorherigen Abseitspfiffs wieder annulliert wurde. Dieses fortunate Ereignis und die Unterstützung durch das begeisterte Publikum schienen den Schweizer Spielern neuen Mut zu geben.

Angeführt von ihrem herausragenden Kapitän Roman Josi, der nicht nur den Ausgleichstreffer von der blauen Linie erzielte, sondern auch die beiden weiteren Tore vorbereitete, drehte die Nati das Spiel. Josi, der NHL-Star von den Nashville Predators, stand an diesem Abend im Mittelpunkt und zeigte einmal mehr, warum er als Vorbild und unermüdlicher Arbeiter für die Mannschaft gilt. Sein erstes Tor war ein wuchtiger Schluss aus der Distanz, der die Halle zum Beben brachte.

Seinen Teamkollegen Denis Malgin, dem ZSC-Stürmer, gelang in seinem heimischen Stadion ein besonderes Abend: Nachdem er Josis Ausgleich vorbereitet hatte, erzielte er selbst den Führungstreffer mit einem sehenswerten Abschluss. Das erste Drittel war von hohem Tempo und wechselhaften Führungen geprägt. Nach demdominanten Start der Schweiz kamen die Schweden überraschend zur Führung, doch die Nati kämpfte sich zurück und ging durch Josi mit einem Unentschieden in die erste Pause. Im zweiten Durchgang eskalierte die Partie zunehmend.

Es gab harte Bandenchecks und viele körperliche Zweikämpfe, bei denen Spieler teilweise benommen auf dem Eis lagen. Die Schweizer schienen mit dieser ruppigen Spielart besser zurechtzukommen und nutzten ihre Chancen. Malgin und Jonathan Thürkauf erzielten die Treffer zur zwischenzeitlichen Führung. Im letzten Drittel verteidigte die Schweiz diesen Vorsprung mit viel Leidenschaft und Disziplin.

Die Schweden erhöhten den Druck, setzten das Tor von Goalie Leonardo Genoni mehrmals unter Beschuss, und als sie ihren Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler vom Feld nahmen, wurde es noch einmal extrem hektisch. Genoni hielt mehrere gefährliche Schüsse, und die Schweizer blockten zahlreiche Versuche mit Körpern und Schienbeinen. In der Schlussphase gab es diverse Raufereien und hitzige Momente, doch die Nati hielt dem Druck stand und sicherte sich den historischen Sieg.

Dieser Erfolg ist von besonderer Bedeutung, weil die Schweiz bisher als klarer Angstgegner der Schweden galt. In den WM-Finals 2013 und 2018 hatte man jeweils gegen die Skandinavier verloren, und dazwischen lag eine Serie von 16 Niederlagen in Folge. Erst im November 2024 konnte man in der Euro Hockey Tour wieder einen Sieg feiern, aber auch danach war die Bilanz mit nur einem Sieg in acht Spielen weiterhin negativ.

Umso wichtiger ist dieser Sieg im Viertelfinale der Heim-WM, der nicht nur den Einzug ins Halbfinale bedeutet, sondern auch einen psychologischen Durchbruch darstellt. Im anderen Viertelfinalspiel des Abends setzte sich Überraschungsteam Norwegen mit 2:0 gegen Lettland durch und komplettiert damit das Halbfinalfeld. Nun hat die Schweizer Mannschaft einen Tag Pause, bevor sie am Samstag um 15:20 Uhr auf die norwegische Auswahl trifft. In Interviews nach dem Spiel betonten die Spieler den Teamgeist und die Freude am Spiel.

Josi lobte die kämpferische Leistung und sagte, dass man jede Mannschaft schlagen könne. Malgin sprach von einer unvergesslichen Zeit und dem Stolz auf die abgeklärte Leistung, bei der man sich gegenseitig blockiere und füreinander da sei. Er erwähnte sogar, dass der Anblick von Roger Federer in der Garderobe ihn zusätzlich motiviert habe.

Dieser Sieg ist ein weiteres Kapitel in einer bemerkenswerten WM für die Schweizer Eishockey-Nati, die mit ihrem leidenschaftlichen und geschlossenen Auftritt die Herzen der Fans in der Swiss Life Arena erobert hat





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey WM Schweiz Nati Schweden Roman Josi Denis Malgin Viertelfinale Halbfinale Swiss Life Arena Zürich Heim-WM Eishockey-WM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Hockey-Nati mit perfekter Vorrunde bei Heim-WMDie Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt alle sieben Vorrundenspiele bei der Heim-WM, darunter ein Sieg gegen starke Finnen. Spieler wie Hischier, Meier und Egli zeigen herausragende Leistungen. Die Mannschaft geht mit Selbstvertrauen in die K.o.-Phase.

Read more »

Arrigoni zeichnet: Eishockey-WM in der Schweizer FrühsommerhitzeLust zum Schmunzeln? Rein in die Welt unseres Karikaturisten!

Read more »

Schweizer Eishockey-Nati mit perfekter Gruppenphase ins ViertelfinaleDie Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt alle sieben Spiele der WM-Gruppenphase, zuletzt 4:2 gegen Finnland, und wird Gruppensieger. Im Viertelfinale trifft das Team auf Schweden. Experte Ueli Schwarz warnt trotz der makellosen Bilanz vor Übermut und spricht von gefährlichen Gletscherspalten im weiteren Turnierverlauf.

Read more »

Schweizer Eishockey-Natiu zieht nach 3:1-Sieg gegen Schweden ins Halbfinale der Heim-WM einDie Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft besiegt Schweden mit 3:1 und erreicht das Halbfinale der Heim-Weltmeisterschaft. Dabei startet das Team schlecht, zeigt aber große Kampfkraft und überragende defensive Leistungen.

Read more »