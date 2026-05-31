Die Schweizer Eishockeynationalmannschaft nach einem 6:0-Sieg im Halbfinal im WM-Finale gegen Finnland. Erwartungen an Fan Zone, mögliche Feierlichkeiten bei Titelgewinn und Vorberichte zum Final.

Die Schweiz er Eishockeynationalmannschaft steht nach einem souveränen 6:0-Sieg über Norwegern im Finale der Heim-Weltmeisterschaft und hat die Chance, am Sonntagabend vor heimischem Publikum in der SwissLife Arena erstmals den WM-Titel zu gewinnen.

Die Stimmung im Umfeld der Mannschaft und unter den Fans ist euphorisch, das Team zeigt sich nach dem Halbfinal locker und conversionsfokussiert. Organisatoren erwarten aufgrund der hohen Besucherzahlen an den vergangenen Spieltagen erneut eine volle Fan Zone in Zürich, zudem können starke Regenfälle und Wind zu temporären Einschränkungen oder Schliessung führen. Sollte die Mannschaft von Trainer Jan Cadieux den Titel holen, wird es in den Innenräumen der Gastronomie eine Freinacht geben, während Aussenbereiche den regulären Öffnungszeiten unterliegen.

Der Final gegen Finnland verspricht hochklassiges Eishockey, die Schweizer wollen mit einer weiteren starken Leistung den grossen Traum vom ersten WM-Titel erfüllen. Politische Kommentare wie die von Jacqueline Badran über Daniel Jositsch sind inhaltlich nicht mit der Sportberichterstattung verknüpft und wurden ignoriert





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