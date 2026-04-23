Nach den Unruhen um Patrick Fischer zeigte die Schweizer Eishockeynationalmannschaft im Testspiel gegen Ungarn eine starke Leistung und gewann deutlich. Die Aussicht auf die Unterstützung durch NHL-Stars stimmt optimistisch für die bevorstehende Weltmeisterschaft.

Die vergangenen Tage waren für die Spieler, Trainer und das gesamte Team der Schweiz er Eishockey nationalmannschaft psychisch herausfordernd. Der Fall Patrick Fischer warf einen langen Schatten auf die Vorbereitungen zur Weltmeisterschaft und löste innerhalb des Teams eine Bandbreite an Emotionen aus.

Dies wurde deutlich in den Aussagen verschiedener Spieler am sogenannten Media Day am Mittwoch. Die Unsicherheit und die damit verbundenen Diskussionen haben zweifellos eine Belastung dargestellt, doch die Mannschaft scheint entschlossen, sich darauf zu konzentrieren, sportlich wieder erfolgreich zu sein. Der Start ins Testspiel gegen Ungarn am Donnerstag verlief für die Schweizer jedoch vielversprechend. Besonders im ersten Drittel wirkten die Spieler befreit und spielten mit viel Energie.

Innerhalb der ersten neun Minuten erzielten sie drei Tore und gingen mit 3:0 in Führung. Fabrice Herzog, mit seinem dritten Treffer in der aktuellen Testspielserie, eröffnete den Torreigen in der ersten Minute. Nicolas Baechler erhöhte in der fünften Minute, und Ken Jäger baute den Vorsprung in der neunten Minute weiter aus. Dieser frühe Erfolg gab dem Team Selbstvertrauen und zeigte, dass sie trotz der vorherigen Turbulenzen in der Lage sind, konzentriert und effektiv zu spielen.

Allerdings nahmen die Schweizer nach diesem Blitzstart etwas den Fuss vom Gaspedal, was Ungarn nutzte, um durch ein Powerplay-Tor von Istvan Sofron in der 15. Minute den Anschluss zu erzielen. Trotz dieses Gegentors blieb die Schweiz aber weiterhin dominant und kontrollierte das Spielgeschehen.

Im zweiten und dritten Drittel konnte die Schweiz zwar nicht mehr an die Intensität der ersten zehn Minuten anknüpfen, doch dies war gegen ein unterlegenes Ungarn, das sich an der Weltmeisterschaft primär dem Ziel des Klassenerhalts verschrieben hat, nicht von Bedeutung. Sven Senteler erhöhte in der 29. Minute nach einer starken Vorlage von Dominik Egli auf 4:1, und Simon Le Coultre stellte vor der zweiten Pause auf 5:1. Romain Loeffel, ebenfalls ein Verteidiger, setzte mit seinem Tor in der 49.

Minute den Schlusspunkt. Kevin Pasche im Schweizer Tor hielt seinen Kasten ansonsten sauber und liess kein weiteres Tor zu. Ein besonders erfreuliches Signal aus Schweizer Sicht war die Aussage von Lars Weibel im Pauseninterview, dass die Nati voraussichtlich auf fast alle verfügbaren NHL-Spieler zählen kann.

«Es sieht gut aus, dass wir eine möglichst schlagfertige Truppe zusammenstellen können», erklärte der Nati-Direktor. Es wird erwartet, dass Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler, Pius Suter und Nino Niederreiter für die Heim-Weltmeisterschaft zur Verfügung stehen werden. Lediglich bei Philipp Kurashev gibt es noch eine offene Frage, da sein Vertrag bei den San Jose Sharks ausläuft und noch Klärungsbedarf bezüglich der Versicherung besteht.

Bevor die NHL-Spieler zum Team stossen und weitere Kaderentscheidungen getroffen werden, erhalten die Spieler im aktuellen Aufgebot am Freitag eine weitere Gelegenheit, sich für die restliche Vorbereitung und ein mögliches WM-Ticket zu empfehlen. Das nächste Testspiel gegen Ungarn findet erneut in Biel statt. Die Schweizer Nationalmannschaft scheint auf dem richtigen Weg zu sein, um sich optimal auf die bevorstehende Weltmeisterschaft vorzubereiten und den Fans ein spannendes Turnier zu bieten





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