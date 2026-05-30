Schweizer Druckphase ohne Torerfolg: 0:0 gegen Norwegen bei der Eishockey-WM

Die Schweizer Eishockeynationalmannschaft kontrolliert das Spiel gegen Norwegen klar, scheitert aber immer wieder am starken norwegischen Torhüter. Trotz zahlreicher Überzahlsituationen und hochkarätiger Chancen bleibt die Partie torlos.

Die Schweiz er Eishockey nationalmannschaft traf im Spiel der Eishockey - Weltmeisterschaft auf Norwegen und zeigte eine starke Leistung, musste sich aber mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Von Beginn an drückte die Schweiz das Spiel in das gegnerische Drittel und erarbeitete sich ein deutliches Schussverhältnis.

Roman Josi und Nino Niederreiter vergaben dabei beste Möglichkeiten. In der 13. Minute musste die Schweiz eine Strafe wegen eines groben Fouls von Salsten Egli entgegennehmen, überstand das darauffolgende Powerplay der Norweger jedoch ohne Gegentor. Das lag auch an Torhüter Leonardo Genoni, der mehrere gefährliche Schüsse parierte.

Auch in der zweiten Unterzahl blieb die Schweizer Defensive stabil und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Während die norwegische Offensive um Tinus Luc Koblar und Noah Steen nur selten gefährlich wurde, market die Schweiz durch Dominik Egli, Nino Niederreiter und Roman Josi weitere Hochkaräter. Der norwegische Keeper Henrik Haukeland zeigte ebenfalls eine herausragende Leistung und hielt seinen Kasten bis zum Ende sauber. Am Ende blieb es trotz 7:1 Schüssen für die Schweiz beim 0:0





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