Schweizer Doppelsieg in Götzis: Ehammer und Käalin gewinnen mit Rekorden

Simon Ehammer und Annik Käalin triumphieren beim traditionsreichen Mehrkampf-Meeting in Götzis. Beide setzen neue Schweizer Rekorde und erreichen Jahresweltbestleistungen. Die Siege bedeuten den Athleten viel, nach teilweise langen Verletzungspausen. Ihre Geschichten zeigen mentale Stärke und Konstanz.

Der Schweizer Doppelsieg beim traditionsreichen Mehrkampf -Meeting in Götzis : Simon Ehammer und Annik Käalin triumphieren mit herausragenden Leistungen und neuen Schweizer Rekord en. Für den 26-jährigen Appenzeller Simon Ehammer und die gleichaltrige Bündnerin Annik Käalin erfüllt sich ein Jugendtraum.

Sie tragen sich in die Siegerliste des prestigeträchtigen Meetings ein, das über Jahre von Athleten wie dem Kanadier Damian Warner dominiert wurde, und setzen dabei neue Schweizer Rekorde, die zugleich Jahresweltbestleistungen darstellen. Simon Ehammer gewinnt den Zehnkampf mit beeindruckenden 8778 Punkten, verbessert seinen eigenen Schweizer Rekord um 203 Punkte und erreicht im Weitsprung eine Weltbestleistung von 8,51 Metern. Seine Laufleistung über 1500 Meter mit 4:43,22 ist die zweitbeste seiner Karriere.

Annik Käalin sichert sich den Sieg im Siebenkampf mit einer neuen Schweizer Rekordpunktzahl. Beide Athleten demonstrieren nicht nur außergewöhnliches athletic Talent, sondern auch mentale Stärke und Konstanz über alle Disziplinen hinweg. Ehammer, der zuvor bereits einen Hallen-WM-Weltrekord aufgestellt hatte, spricht von einem emotionalen Moment: "Es ist unglaublich. Wenn man für den Mehrkampf lebt, verfolgt man dieses Meeting von klein auf.

Es war immer ein Traum, hier eines Tages zuoberst zu stehen.

" Er betont die Bedeutung des Sieges in Götzis, der für ihn mehr意味着 als ein EM-Titel, nicht zuletzt wegen der familiären Atmosphäre und der Unterstützung durch Freunde vor Ort. Käalin, die nach einer längeren Verletzungspause und nachdem sie seit 2024 keinen vollständigen Siebenkampf mehr bestritten hatte, zeigt sich ebenfalls überwältigt: "Mit dieser Punktzahl haben Sie eine Marke gesetzt, die an internationalen Meisterschaften fast immer für eine Medaille reicht.

" Sie führt ihre Leistung auf die konsequente Arbeit an der Stabilität und Belastbarkeit ihres Körpers zurück. Beide Athleten blicken optimismistisch auf die kommende Saison. Ehammer steht vor der Entscheidung, ob er sich auf den Zehnkampf oder den Weitsprung für die EM im August spezialisieren wird, während Käalin weitere Wettkampferfahrungen sammeln möchte, um die Basis Schritt für Schritt zu erhöhen. Die Erfolge in Götzis unterstreichen die Schweizer Dominanz im Mehrkampf und setzen ein starkes Zeichen für die bevorstehenden internationalen Meisterschaften.

Die Konstanz und das hohe Niveau in allen Disziplinen machen beide zu Medaillenkandidaten. Trotz einiger Herausforderungen, wie wechselnder Windverhältnisse und Anspannung in den Wurfdisziplinen, überzeugen Ehammer und Käalin durch ihre mentale Stärke und ihren Kampfgeist. Ihre Geschichten sind Inspirationsquellen für angehende Athleten und ein Beweis dafür, dass harte Arbeit, Geduld und die richtige Herangehensweise an Verletzungen und Rückschläge letztlich zum Erfolg führen. Götzis hat wieder einmal gezeigt, warum es als das Nonplusultra des Mehrkampfs gilt.

Die Schweizer Athleten haben sich mit ihren Rekorden und Siegen unauslöschlich in die Geschichte dieses Meetings eingetragen





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