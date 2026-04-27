Schweizer Dividenden erreichen Rekordhöhe, Aktienrückkäufe sinken

Die Dividendenzahlungen Schweizer Grossunternehmen sind auf einen neuen Rekord gestiegen, während Aktienrückkäufe zurückgehen. Nestlés Entscheidung, Aktienrückkäufe auszusetzen, spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Dividenden zahlungen der kotierten, grosskapitalisierten Schweiz er Unternehmen dürften im abgelaufenen Geschäftsjahr gemäss Daten des Vermögensverwalters Vontobel auf einen neuen Rekordwert von 62,5 Milliarden Franken gestiegen sein.

Dies steht im Gegensatz zu einer rückläufigen Entwicklung der Aktienrückkäufe in der Schweiz im vergangenen Börsenjahr. Unter den Blue Chips im Swiss Leaders Index sowie drei ausgewählten Einzeltiteln wurden für 18,6 Milliarden Franken eigene Aktien zurückgekauft, was einem Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf das Aussetzen des Aktienrückkaufprogramms des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé zurückzuführen, welches über drei Jahre hinweg ein Volumen von 20 Milliarden Franken umfasste.

Die Entscheidung, das Programm nicht zu erneuern, basierte auf einem stagnierenden freien Cashflow und einer über die Jahre gestiegenen Verschuldung. Nestlé hat sich jedoch weise entschieden, die Dividende nicht zu kürzen und die Ausschüttungen in minimalen Schritten im Jahr 2024 und 2025 anzuheben. Diese Strategie hat fundierte Gründe, wie Anne-Marie Peterson, Aktien-Portfoliomanagerin von Capital Group, gegenüber cash.ch erklärte. Dividenden fördern eine Disziplin im Unternehmen, die anderweitig schwer zu erreichen ist.

Sobald eine Ausschüttung festgelegt ist, hat sie ein erhebliches Gewicht. Manager und Verwaltungsräte sind sich bewusst, dass eine Kürzung der Dividende negativ wahrgenommen und bestraft wird, was ein gewisses Mass an Disziplin erzwingt. Dies führt zu einer sorgfältigeren Prüfung von Investitionsvorschlägen und einer genaueren Kontrolle der Kosten.

Zudem verhindert es, dass Kapital unkontrolliert in Projekte fliesst, die auf dem Papier gut aussehen, aber wenig Ertrag bringen. Im Vergleich zu Aktienrückkäufen bieten Dividenden weitere Vorteile. Sie sind unkompliziert, da das Geld direkt auf das Konto der Anlegerinnen und Anleger gelangt, und erfordern keine Entscheidung über den Zeitpunkt wie bei einem Aktienrückkaufprogramm. Diese Klarheit wird oft unterschätzt.

Die Entwicklung zeigt deutlich, welchen Einfluss der freie Cashflow und der Verschuldungsgrad auf die Ausschüttungspolitik haben. Ein stagnierender Cashflow kann zu keiner oder nur einer begrenzten Dividendenerhöhung führen, während eine steigende Verschuldung problematisch ist. Die langfristigen Schulden stiegen zwischen 2016 und 2025 auf 45 von 11 Milliarden Franken. In solchen Fällen wird es schwierig bis unmöglich, die Dividenden weiter signifikant zu erhöhen.

Betrachtet man die Entwicklung in den USA, zeigt sich ein ähnliches Bild: In einer Gruppe von Nicht-Finanzunternehmen stieg der freie Cashflow zwischen 2019 und 2024 in US-Dollar um 22 Prozent, im Gleichschritt mit Dividenden und Aktienrückkäufen. Die Deckung durch den freien Cashflow untermauert die Solidität der Schweizer Unternehmen, mit einem stabilen Verhältnis von 1,28-mal, das leicht über dem globalen Durchschnitt liegt.

Auch die Gewinne, inklusive Finanzsektor, stiegen zwischen 2019 und 2024 um 30 Prozent, während Dividenden und Rückkäufe um 25 Prozent zunahmen. Dieser Trend dürfte sich im letzten Geschäftsjahr fortgesetzt haben, und weitere Dividendensteigerungen werden auch für 2026 erwartet. Unternehmen mit den höchsten erwarteten Dividendenrenditen für das laufende Jahr sind beispielsweise Novartis und Roche, wobei ihre Renditen im Vergleich zu vor drei Jahren gesunken sind. Diese Unternehmen werden nun der Kategorie Wachstumsunternehmen zugeordnet.

Eine interessante Kennzahl ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis dividiert durch die Rendite auf dem investierten Kapital (Roic), die die Qualität eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Preis und seiner Kapitaleffizienz bewertet. Hier schneiden Novartis und Holcim gut ab.

Allerdings bedeutet dies nicht unbedingt, dass sie überbewertet sind, da beide Unternehmen einen hohen Anteil ihrer freien Mittel in neue Produkte oder Firmenübernahmen investieren, was kurzfristig den Ertrag auf das investierte Kapital reduziert. Holcim hat seine Akquisitionsstrategie in den letzten zehn Jahren erfolgreich umgesetzt, während bei Alcon der Markt hinter der Ausführung der Wachstumsstrategie Fragezeichen setzt. Insgesamt haben Dividenden in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 40 Prozent zur Gesamtperformance beigetragen, während Aktienrückkäufe bei US-Anlegern weiterhin beliebter sind





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