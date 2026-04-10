Das Bundesamt für Kultur lädt zur zweiten Runde des Schweizer Designwettbewerbs ein. Die Ausstellung mit den Finalisten findet im Juni in Basel statt und präsentiert die neuesten Trends im Schweizer Design. Unter den Finalisten sind auch zwei Kandidaten mit Bezug zur Ostschweiz.

Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat die talentierten Design erinnen, Design er und Fotografen zur zweiten Wettbewerbsrunde eingeladen, ein entscheidender Schritt im renommierten Schweiz er Design wettbewerb. Die ausgewählten Projekte werden im Juni der Öffentlichkeit präsentiert, ein bedeutender Moment für die Kreativen und das Schweiz er Design insgesamt.

Besonders erfreulich ist die Präsenz von zwei Kandidaten mit Bezug zur Ostschweiz unter den Finalisten, was die regionale Vielfalt und den wachsenden Einfluss dieser Region in der Schweizer Designlandschaft unterstreicht. Die gebürtige St.Gallerin, die heute ein erfolgreiches Studio in Zürich leitet und aktuell in der Kunsthalle Arbon ihre Werke ausstellt, sowie die talentierte , die bereits 2023 mit einem renommierten Schweizer Designpreis ausgezeichnet wurde, sind vielversprechende Kandidaten für die begehrten Auszeichnungen. \Der Schweizer Designwettbewerb, ein Eckpfeiler der Schweizer Kulturförderung, wurde bereits 1918 ins Leben gerufen und hat seitdem eine unschätzbare Rolle in der Förderung und Sichtbarkeit von Schweizer Design gespielt. Er gilt als eines der wichtigsten Förderinstrumente des Landes und zeichnet jährlich herausragende Leistungen in verschiedenen Designbereichen aus. Durch die Vergabe von Preisen und die breite öffentliche Aufmerksamkeit, die die Ausstellung generiert, wird die internationale Sichtbarkeit des Schweizer Designs nachhaltig gestärkt und die Karriere der teilnehmenden Designerinnen und Designer gefördert. Die diesjährige Ausgabe des Wettbewerbs verspricht erneut ein Schaufenster der innovativsten und kreativsten Arbeiten des Landes zu werden, die von einer hochkarätigen Jury bewertet werden.\Die 51 ausgewählten Projekte werden in der renommierten Ausstellung «Swiss Design Awards» präsentiert. Hier haben Besucher die Möglichkeit, die neuesten Trends und Entwicklungen im Schweizer Design zu entdecken und die kreative Vielfalt des Landes zu erleben. Im Rahmen der Ausstellung vergibt die Jury insgesamt 17 Preise, dotiert mit jeweils 25’000 Franken, was eine beträchtliche finanzielle Unterstützung für die Gewinner darstellt und ihnen ermöglicht, ihre künstlerische Arbeit weiter voranzutreiben. Die Ausstellung findet vom 16. bis 21. Juni in der Messe Basel (Halle 1.1) statt und ist für die Öffentlichkeit bei freiem Eintritt zugänglich, was sie zu einem attraktiven Ziel für Designinteressierte aus dem In- und Ausland macht. Mit jährlich über 12’000 Besucherinnen und Besuchern hat sich die Ausstellung als fester Bestandteil der Schweizer Designagenda etabliert und bietet eine wichtige Plattform für den Austausch und die Vernetzung innerhalb der Designbranche. Neben den Finalprojekten wird die Ausstellung auch die Preisträgerinnen und Preisträger des Schweizer Grand Prix Design würdigen, was die Bedeutung der Veranstaltung zusätzlich unterstreicht





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