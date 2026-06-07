Schweizer Demokratieverständnis: Ein eigenwilliger Begriff

Die Schweizer haben ein eigenwilliges Demokratieverständnis, das in der weltweiten Demokratieförderung nicht im Vordergrund stehen sollte. Laut dem Politikwissenschaftler Daniel Bochsler ist die Schweizer Demokratie ein vieldeutiger Begriff, der sich von Land zu Land stark unterscheidet.

Die Schweizer haben ein eigenwilliges Demokratieverständnis, das in der weltweiten Demokratieförderung nicht im Vordergrund stehen sollte. Laut dem Politikwissenschaftler Daniel Bochsler ist die Schweizer Demokratie ein vieldeutiger Begriff, der sich von Land zu Land stark unterscheidet.

Die Schweizer Bevölkerung priorisiert ihre Demokratie sehr stark, aber ihre Prinzipien und Regeln sind anders als die meisten anderen Europäerinnen und Europäer. Die Schweiz hat den verfassungsmässigen Auftrag, die Demokratie in der Welt zu fördern, aber was passiert, wenn diese Welt autoritärer wird? Der Schweizer Sonderfall lässt sich in zwei Dimensionen aufgliedern: Einerseits bringen Schweizer Befragte Demokratie mit der öffentlichen Debatte vor politischen Entscheidungen und mit Referenden und Volksinitiativen in Verbindung.

Andererseits verbinden sie die Demokratie weniger stark mit repräsentativen Institutionen wie Wahlen und Parteien als die meisten anderen Europäerinnen und Europäer. Die Idee, dass die Regierung durch Wahlen eingesetzt und ausgewechselt werden kann, ist für den Demokratiebegriff der Schweizerinnen und Schweizer wenig zentral. Besonders auffällig ist, dass Direktdemokratische Rechte für die Schweizerinnen und Schweizer deutlich wichtiger sind als Wahlen und die Prinzipien der repräsentativen Demokratie. Das ist nirgendwo sonst in Europa der Fall.

Die direkte Demokratie hat der Schweiz viele Vorteile gebracht, vermutlich sogar solche deren sich die Schweizerinnen und Schweizer nicht bewusst sind. In Abwesenheit einer gemeinsamen Sprache oder Religion hält die Schweiz nichts zusammen ausser ihren Institutionen. Die Abstimmungssonntage sind zweifelsohne auch ganz zentral, die zwar regelmässig Gräben offenbaren, aber die politischen Lager gleichzeitig in immer neuen Allianzen zusammenbringen.

Wenn man sich mit diesem Verständnis die Demokratie anderswo fördern lässt, ist die Frage, ob man Demokratieförderung betreiben kann auf Basis einer Verfassungsordnung mit einer Kollegialregierung, Referendumsabstimmungen mit Gegenvorschlag und Stichfrage sowie Streitigkeiten darüber, bei welchen Referendumsvorlagen das Ständemehrs angewendet wird? Ausser Uruguay gibt es kein Land, das seine Verfassungsinstitutionen an jene der Schweiz angelehnt hat





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