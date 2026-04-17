Schweizer Delegation kehrt mit düsterer Wirtschaftsprognose von IWF-Treffen zurück

Bundespräsident Parmelin und Finanzministerin Keller-Sutter von gemischten Gefühlen bei den IWF- und Weltbank-Treffen in Washington zurückgekehrt. Die Weltwirtschaft sieht sich laut Keller-Sutter mit einer 'toxischen Mischung' aus geopolitischen Konflikten, steigenden Energiepreisen und Inflationsrisiken konfrontiert. Die USA scheinen global an Rückhalt zu verlieren. Gespräche über ein Handelsabkommen mit den USA liefen positiv, während Handelsstreitigkeiten weiterhin bestehen.

Mit gemischten Gefühlen hat die Schweizer Delegation, angeführt von Bundespräsident Guy Parmelin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter , die Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington abgeschlossen. Finanzministerin Keller-Sutter beschrieb die allgemeine Stimmung als düster, wobei ein zentrales Thema die Entwicklung der Weltwirtschaft im Lichte des Krieges im Nahen Osten war.

Diese geopolitischen Spannungen bergen das Risiko steigender Zinsen, erhöhter Staatsverschuldungen und einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums. Hinzu kommen die anhaltend hohen Energiepreise, die sich direkt auf die Konsumentenpreise auswirken, sowie ein erhöhtes Inflationsrisiko und eine Bedrohung der Finanzmarktstabilität. Diese Konstellation bezeichnete Keller-Sutter als eine 'ziemlich toxische Mischung'. Viele Staaten, die bereits stark verschuldet sind und kaum noch Spielraum in ihren Budgets haben, sehen sich nun mit der zusätzlichen Herausforderung einer potenziell sehr schwierigen wirtschaftlichen Zukunft konfrontiert. Bemerkenswert ist, dass die Rolle der USA, deren Handelsstreitigkeiten und die Haltung im Konflikt mit dem Iran zur zunehmenden Destabilisierung der Welt beitragen, von den Schweizer Vertretern und anderen europäischen Staaten nicht explizit angesprochen wurde. Hinter den Kulissen wird jedoch deutlich, dass die Vereinigten Staaten international zunehmend an Unterstützung verlieren. Bundespräsident Parmelin hob die weitreichenden Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Herausforderungen auf die Weltbank und den IWF hervor. Er betonte die Einigkeit darüber, dass die Probleme gemeinsam von Entwicklungsbanken, der Politik und der Privatwirtschaft angegangen werden müssten. Ein Schlüsselelement sei die Schaffung ausreichend qualifizierter Arbeitsplätze weltweit, wobei ein duales Bildungssystem, wie es in der Schweiz etabliert ist, als unterstützendes Modell genannt wurde. Parmelin äußerte sich zufrieden über sein Treffen mit dem US-Handelsvertreter Jamieson Greer, bei dem es um ein mögliches Handelsabkommen zwischen der Schweiz und den USA ging. Die Schweiz verfolgt weiterhin das Ziel eines solchen Abkommens, auch wenn US-Gerichte die von Präsident Trump verhängten Strafzölle blockiert haben. Beide Seiten hätten Interesse daran, eine klare und zukunftsfähige Grundlage zu schaffen, so Parmelin. Die Priorität liege nicht auf einer schnellen Umsetzung, sondern auf der Schaffung von Klarheit. Zu den Details der laufenden Verhandlungen wollte sich der Bundespräsident nicht äußern und betonte, dass dies dem Fortschritt schaden könnte. Die USA hatten Mitte März Untersuchungen wegen möglicher Verstöße gegen das Handelsgesetz gegen die Schweiz und zahlreiche andere Länder eingeleitet und werfen diesen "unfaire oder diskriminierende Handelspraktiken" vor. Der Schweizer Bundesrat weist diese Anschuldigungen zurück. Man habe den eigenen Standpunkt fristgerecht schriftlich dargelegt und werde im weiteren Verfahren auf unrichtige Behauptungen reagieren, erklärte Parmelin. Diese Situation unterstreicht die Komplexität der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und die Herausforderungen, denen sich die Schweiz im globalen Umfeld gegenübersieht. Die Abhängigkeit von globalen Lieferketten und die Auswirkungen von Konflikten auf die Preise und die Verfügbarkeit von Gütern sind für die Schweizer Wirtschaft von wachsender Bedeutung. Die Bemühungen um Handelsabkommen und die diplomatischen Gespräche auf höchster Ebene sind daher entscheidend, um die wirtschaftliche Stabilität und den Wohlstand der Schweiz zu sichern. Die Rückkehr der Schweizer Delegation von den IWF- und Weltbank-Treffen markiert nicht nur das Ende einer wichtigen Konsultationsrunde, sondern auch den Beginn einer Phase, in der die erkannten Risiken und Herausforderungen im nationalen und internationalen Kontext weiter bewertet und angegangen werden müssen. Die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit und des Dialogs ist angesichts der aktuellen globalen Instabilität von größter Bedeutung für die Schweizer Wirtschaftspolitik. Die von Finanzministerin Keller-Sutter als 'toxisch' beschriebene Mischung aus Faktoren deutet auf eine anspruchsvolle wirtschaftliche Zukunft hin, die strategisches Denken und entschlossenes Handeln erfordert, um die negativen Auswirkungen auf die Schweizer Bevölkerung und Unternehmen zu minimieren





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