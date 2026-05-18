Die jährliche Studie der Hochschule Luzern (HSLU) über den Schweizer Crowdfunding-Markt zeigt, dass die Volumina im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 629 Millionen Schweizer Franken gestiegen sind. Besonders stark ist das Wachstum im Bereich Real Estate Crowdlending, wo das Volumen um 38 Prozent auf 275 Millionen Franken gestiegen ist.

Nachdem die Volumina im Schweizer Crowdfunding-Markt in den vergangenen drei Jahren rückläufig gewesen waren, gab es 2025 wieder ein Wachstum . Das Gesamtvolumen stieg um 14 Prozent auf 629 Millionen Schweizer Franken, heisst es zur jährlichen Studie über den Crowdfunding-Markt der Hochschule Luzern (HSLU).

Im Jahr 2021 erreichte der Crowdfunding-Markt mit 792 Millionen Franken seinen absoluten Höchststand. In den Folgejahren gingen die jährlichen Volumina kontinuierlich zurück und sanken bis 2024 auf noch gut 550 Millionen Franken. Dabei blieb das Crowdlending mit gut 406 Millionen Franken der mit Abstand grösste Teilmarkt. Das Wachstum im Jahresvergleich stammt zu gut 75 Prozent aus diesem Bereich, bei dem Kredite an Unternehmen und Privatpersonen online vermittelt werden.

Laut Mitteilung trug vor allem der Bereich Real Estate Crowdlending dazu bei, also Projektfinanzierungen für Immobilien. Hier stieg das Volumen 2025 um 38 Prozent auf 275 Millionen Franken. Die Nachfrage nach alternativen Finanzierungsquellen dürfte dabei auch regulatorisch bedingt sein. Mit der Umsetzung von Basel III müssen Schweizer Banken für risikoreichere Kredite – insbesondere Immobilienentwicklungsprojekte – höhere Eigenmittel hinterlegen.

Dies verteuert entsprechende Bankfinanzierungen und führt zu einer tendenziell zurückhaltenderen Kreditvergabe im Immobilienentwicklungsbereich. Crowdlending-Plattformen profitieren von dieser Lücke und positionieren sich als Alternative. Für 2026 erwarten wir in diesem Segment ein erneutes Wachstum von rund 30 Prozent. Auch die Bereiche Crowdsupporting und Crowddonating haben gemäss der Studie seit 2020 nun erstmals wieder zugelegt, um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt wurden 9’288 Projekte im Umfang von 35 Millionen Franken finanziert. Die volumenmässig grösste Kategorie ist «Sport & Gesundheit». In diesem Bereich wurden 13,0 Millionen Franken vermittelt





finews_ch / 🏆 25. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweizer Crowdfunding-Markt Wachstum Real Estate Crowdlending Basel III Crowdlending-Plattformen Crowdsupporting Crowddonating Sport & Gesundheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mehrere Themen in der Schweizer PolitikEinige der Kernpunkte der Schweiz gibt es bereits in der Schweizer Politik: Mehr Geldgeber der Schweizer Politik, die in Bezug auf die Schweizer Regierung die Liste der Geldgeber führt; Die Öl- und Gaskrise macht die Schweizer Nachfrage nach sauberer Energie zu einer Sicherheitspolitik; Die Zuwanderung Ihrer Bevölkerung wird stark altern, wenn sie ohne Zuwanderung stattfindet; Und die Schweiz hat gelernt aus dem Coronavirus, den Hormus und anderen Medikamenten aus den Leerverkäufen gespeist.

Read more »

Schweizer Crowdfunding-Markt wächst, Haupttreiber: Kredite auf OnlineportalenNach drei Jahren Rückläufiges hat der Schweizer Crowdfunding-Markt in der Jahre 2025 wieder zugelegt, wie die Hochschule Luzern mitteilte. Haupttreiber dieses Wiegels waren Kredite auf Onlineportalen, das sogenannte Crowdlending, welches um 75% des Gesamtvolumens ausmacht.

Read more »

Schweizer Crowdfunding-Markt wächst erstmals seit 2021 wiederDer Schweizer Crowdfunding-Markt ist 2025 nach drei Jahren Rückgang wieder gewachsen. Das über Onlineplattformen vermittelte Finanzierungsvolumen stieg um 14 Prozent auf 629 Millionen Franken, wie die Hochschule Luzern (HSLU) am Montag mitteilte.

Read more »

Schweizer Crowdfunding-Markt wächst erstmals seit 2021 wiederDer Schweizer Crowdfunding-Markt ist 2025 nach drei Jahren Rückgang wieder gewachsen. Das über Onlineplattformen vermittelte Finanzierungsvolumen stieg um 14 Prozent auf 629 Millionen Franken, wie die Hochschule Luzern (HSLU) am Montag mitteilte.

Read more »