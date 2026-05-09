Ein Schweizer Crewmitglied ist Spannende An Bord von «Hondius», als der bekannte Fall Anfrage bei der BAG-Direktorin Anne Lévy über das Schiff ist recht geworden. Es ging um acht bestätigte und zwei Verdachtsfälle auf dem Schiff, das am Freitag verlässt Praia Porto Grande.(hier Link zur Vorlage: ... - keystone)

An Bord des Kreuzfahrtschiffs "Hondius" befindet sich auch ein Schweizer. Er gehört laut der BAG-Direktorin Anne Lévy zur Crew. Das Kreuzfahrtschiff MV Hondius verlässt den Hafen von Praia.

Auf der "Hondius" waren drei Menschen nach einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben. Foto: Misper Apawu/AP/dpa/Archiv... - keystoneDas vom Hantavirus-Ausbruch betroffene Schiff soll am Sonntag in Teneriffa anlegen. Der Veranstalter Oceanwide Expeditions hat bekannt gegeben, dass das Kreuzfahrtschiff "Hondius" betroffen war und es um sechs bestätigte und zwei Verdachtsfälle des Hantavirus ging.

Somit handelt es sich um acht Personen, von denen drei - ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden und eine Frau aus Deutschland - nach einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben waren. Das Schweizer Crewmitglied, das am Donnerstagabend bekannt gegeben wurde, befindet sich auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" weiterhin in guter Gesundheit und hat keine Symptome von der Krankheit. BAG-Direktorin Anne Lévy hat Regelung hinzugefügt: 'Der Schweizer gilt als Kontaktperson und wir sind noch immer im Kontakt mit ihm.

' Leavy hat auch bekannt gegeben, dass ein Schweizer noch immer im Unispital Zürich in Behandlung wäre und ihre excellenter Zustand. ' Die BAG-Direktorin Anne Lévy hofft auch keine weiteren Infektionen mehr in der Schweiz zu haben, da bislang keine weitere Person sich gemeldet hat und Mann und Frau im gleichen Haushalt sind und keine Symptome gezeigt haben





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