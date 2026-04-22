Schweizer Comedy: Warum sind helvetische Comedians so mutlos? Hazel Brugger und Thomas Spitzer diskutieren mit Loredana und Kilian Bamert

Hazel Brugger und Thomas Spitzer treffen Loredana und Kilian Bamert in ihrem Podcast. Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Schweizer und deutscher Comedy, die Risikobereitschaft von Comedians und die Herausforderungen des internationalen Durchbruchs. Ein Blick auf die Comedy-Szenen beider Länder und die persönlichen Erfahrungen der Künstler.

In der neuesten Episode ihres Podcast s "Hazel Thomas Hörerlebnis" empfangen Hazel Brugger und Thomas Spitzer interessante Gäste aus der Schweiz : Loredana und Kilian Bamert , bekannt als "Saturday and Sunday".

Die Begegnung der beiden Komikerpaare führte zu einer lebhaften Diskussion über die kulturellen Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland, die sich in Humor, Lebensstil und Karrierewegen manifestieren. Ein zentraler Punkt der Unterhaltung war die Beobachtung von Brugger und Spitzer, dass Schweizer Comedians im Vergleich zu ihren deutschen Kollegen oft eine gewisse Zurückhaltung und Vorsicht an den Tag legen.

Thomas Spitzer äußerte sich verwundert über diese Tendenz und fragte sich, warum talentierte Schweizer Comedians nicht häufiger versuchen, auch in Deutschland Fuß zu fassen. Er erinnerte an die starke Präsenz Schweizer Talente in der Poetry-Slam-Szene, wo sie regelmäßig bei deutschen Meisterschaften erfolgreich waren, und hinterfragte, warum dieses Potenzial nicht stärker genutzt wird. Die Diskussion vertiefte sich in die Frage, ob diese Zurückhaltung auf eine andere Risikobereitschaft oder eine komfortablere Situation in der Schweizer Comedy-Szene zurückzuführen ist.

Hazel Brugger wies darauf hin, dass man in der Schweiz mit regelmäßigen Auftritten in kleineren Locations gut leben kann und dass der Schritt, sich in Deutschland einen Namen zu machen, eine gewisse "Crazyness" erfordert, da man die bestehende Komfortzone verlassen muss. Loredana und Kilian Bamert bestätigten, dass Hochdeutsch für sie eine Art Fremdsprache darstellt, dennoch wagen sie den Schritt, ihr Programm "Warum ist sie/er so?

" am 9. September in München auf Hochdeutsch aufzuführen. Brugger unterstützte diesen Karriereschritt und betonte, dass München kulturell der Schweiz ähnelt und eine ausgeprägte Mundart-Kultur pflegt, was den Einstieg erleichtern könnte. Sie teilte auch ihre eigenen Erfahrungen, dass sie ihre ersten Auftritte ebenfalls in München auf Hochdeutsch absolvierte.

Die Unterhaltung erstreckte sich über persönliche Erfahrungen, Beziehungstipps und die Herausforderungen des Lebens und Arbeitens mit Kindern. Ein überraschendes Detail war die gemeinsame Abneigung gegen Emmentaler-Käse. Loredana und Kilian Bamert lobten Hazel Brugger dafür, dass sie in den letzten Jahren ihren eigenen Weg so konsequent verfolgt hat, was in der Schweiz nicht selbstverständlich sei. Die Episode beleuchtet somit nicht nur die Unterschiede zwischen den Comedy-Szenen beider Länder, sondern auch die individuellen Karrierewege und die persönlichen Entscheidungen, die Künstler treffen.

Die Frage, warum Schweizer Comedians oft zögerlicher agieren, bleibt jedoch offen und regt zum Nachdenken an. Die Sendung bietet einen unterhaltsamen und aufschlussreichen Einblick in die Comedy-Landschaft der Schweiz und Deutschlands und wirft ein Licht auf die unterschiedlichen Bedingungen und Erwartungen, denen sich Comedians in beiden Ländern stellen müssen. Abschließend erwähnten Loredana und Kilian Bamert, wie es trotz eines anfänglich katastrophalen Dates zu ihrer heutigen Beziehung kam, was in ihrem Social-Media-Format "On The Rocks" ausführlicher behandelt wird





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