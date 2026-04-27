Schweizer Camping Award 2026: Die besten Campingplätze der Schweiz gekürt

Swisscamps hat die besten Campingplätze der Schweiz ausgezeichnet. Der Camping Seehorn in Egnach wurde zum besten 5-Sterne Campingplatz gekürt, während der Camping Vermeille in Zweisimmen den Community Award gewann.

Camping erfreut sich in der Schweiz weiterhin grosser Beliebtheit, sei es aus finanziellen Überlegungen oder dem Wunsch nach einem naturnahen Urlaub . Die Qualität des Camping platzes spielt dabei eine entscheidende Rolle für ein gelungenes Ferienerlebnis.

Der Verband Swisscamps, der die Interessen von 216 Schweizer Campingplätzen vertritt, hat im Rahmen seiner Delegiertenversammlung die herausragendsten Campingplätze des Landes ausgezeichnet. Die Grundlage für den Swisscamps Camping Award 2026 bilden umfassende Bewertungen von Swisscamps selbst, dem Touring Club Schweiz (TCS) und dem Schweizer Camping- und Caravanning Verband (SCCV). Diese Bewertungen berücksichtigen eine Vielzahl von Kriterien, darunter die Lage des Campingplatzes, die Qualität des Ausbaus, die Sauberkeit und Funktionalität der sanitären Anlagen sowie das angebotene Dienstleistungsangebot.

Swisscamps betont in einer Pressemitteilung, dass diese Faktoren im Fokus der Beurteilung stehen. Neu in diesem Jahr ist die Einbeziehung eines Community Awards, der auf den Bewertungen der Nutzer der Plattform Pincamp basiert, wodurch die Meinungen der Camping-Community direkt in die Auszeichnung einfliessen. Der Titel des besten 5-Sterne Campingplatzes geht an den Camping Seehorn in Egnach im Kanton Thurgau, direkt am Ufer des Bodensees.

Dieser Campingplatz bietet eine breite Palette an Unterkunftsmöglichkeiten, die über traditionelle Zeltplätze und Stellplätze für Wohnmobile hinausgehen. Besucher können hier in komfortablen Mobilheimen mit eigener Küche oder in sogenannten Podhouses übernachten – einer innovativen und isolierten Form des Iglus aus Holz, die eine gemütliche Alternative zum Zelt darstellt. Swisscamps lobt insbesondere die hervorragende Infrastruktur des Camping Seehorn, die einen direkten Zugang zum See, moderne Einrichtungen und eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz bietet.

Die Preise beginnen hier bei 23 Franken pro Nacht. Als bester 4-Sterne Campingplatz wurde der TCS Camping Sempach im Kanton Luzern ausgezeichnet. Seine strategische Lage an der Autobahn A2 macht ihn zu einem idealen Zwischenstopp für Reisende auf dem Weg in den Süden. Auch hier erwartet die Gäste eine vielfältige Auswahl an Unterkunftsmöglichkeiten, darunter klassische Zeltplätze, Bungalows und Tipis, verteilt auf einer Fläche von 59.000 Quadratmetern.

Das abwechslungsreiche Freizeitprogramm mit Animationsangeboten und zahlreichen Sport- und Freizeitmöglichkeiten trägt ebenfalls zur Attraktivität des TCS Camping Sempach bei. Eine Übernachtung ist hier ab 40 Franken möglich. Der beste 3-Sterne Campingplatz ist der Camping Bad Ragaz im Kanton St. Gallen, der sich im Rheintal in unmittelbarer Nähe zur bekannten Tamina Therme und der beeindruckenden Taminaschlucht befindet. Die Tester waren besonders von den komfortablen Stellplätzen, den modernen Mietunterkünften und der erstklassigen Lage begeistert.

Der Camping Bad Ragaz dient als idealer Ausgangspunkt für alpine Aktivitäten, Wanderungen und entspannende Wellnessangebote und ist das ganze Jahr über geöffnet. Die Preise beginnen hier bei 10.40 Franken pro Nacht. Den Community Award, der die Beliebtheit bei den Camping-Enthusiasten widerspiegelt, gewinnt der Camping Vermeille in Zweisimmen im Kanton Bern. Dieser Ganzjahresplatz wird bereits in dritter Generation von einer Familie geführt und zeichnet sich durch persönlichen Service, gepflegte Sanitäranlagen und eine ruhige Lage in der Nähe des Dorfzentrums aus.

Swisscamps betont, dass der Camping Vermeille eine Atmosphäre der Gastfreundschaft und Entspannung bietet. Die Preise für eine Nacht beginnen bei 38.70 Franken. Die Auszeichnungen von Swisscamps unterstreichen die hohe Qualität der Schweizer Campinglandschaft und bieten Urlaubern eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Wahl des passenden Campingplatzes. Die Vielfalt der ausgezeichneten Plätze – von luxuriösen 5-Sterne-Anlagen bis hin zu gemütlichen 3-Sterne-Campingplätzen – zeigt, dass für jeden Geschmack und jedes Budget das passende Angebot vorhanden ist.

Die Einbeziehung des Community Awards verdeutlicht zudem die Bedeutung der Nutzerbewertungen und die wachsende Bedeutung der digitalen Plattformen im Campingbereich. Die ausgezeichneten Campingplätze bieten nicht nur eine Unterkunft, sondern auch ein umfassendes Erlebnis, das Natur, Erholung und Aktivität miteinander verbindet. Die Investitionen in Infrastruktur, Service und Freizeitangebote zeigen das Engagement der Campingplatzbetreiber, ihren Gästen einen unvergesslichen Urlaub zu ermöglichen. Die Auszeichnungen von Swisscamps sind somit ein Zeichen für die hohe Qualität und die Innovationskraft der Schweizer Campingbranche





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