Schweizer Busbetreiber bitten um Nutzung hinterer Türen

Verkehrsbetriebe in der Schweiz reduzieren Zugluft im Fahrerhaus, um Erkrankungen zu minimieren. Fahrgäste werden gebeten, vorwiegend die hinteren Türen zu nutzen, während die vordere für Senioren und Informationsbedürftige offen bleibt.

Immer mehr Busunternehmen in der Schweiz setzen auf eine gezielte Kampagne, um die Gesundheit des Fahrpersonals zu schützen. Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), die Verkehrsbetriebe Zürich see und Oberland (VZO) sowie der Stadtbus Winterthur bitten ihre Fahrgäste offiziell darum, die vorderste Tür im Bus nicht zu nutzen. Ziel dieser Maßnahme ist es, unangenehme Zugluft im Bereich des Fahrerhauses zu reduzieren und so die Anfälligkeit der Chauffeure für krankheitsbedingte Ausfälle zu senken.

Ursachen und Hintergrund der Kampagnen

Die Initiative der VBZ ist bereits seit 2022 aktiv. Das Unternehmen schloss zeitweise die vorderste Bustür, nachdem es in dieser Periode gehäuft zu krankheitsbedingten Absenzen beim Fahrpersonal gekommen war. Mit der Kampagne "Weniger Zug im Bus" wollte der Verkehrsbetrieb die Luftströmung im Fahrer cabin deutlich minimieren. Auch andere Betreiber wie die VZO und der Stadtbus Winterthur reagieren auf die unangenehmen Temperaturen, die besonders in der kalten Jahreszeit durch das häufige Öffnen der vorderen Tür entstehen.

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Konkrete Umsetzung im Winter 2025

Der Stadtbus Winterthur weist darauf hin, dass entsprechende Werbung in den Bussen jedes Jahr zum Einsatz kommt. Für das Jahr 2025 gab es bereits entsprechende Informationen an Bord. Die Betreiber betonen, dass die Bitten freundlich gemeint sind. Adrian Suter von der VZO erklärt, dass die vorderste Tür selbstverständlich weiterhin für den Ein- und Ausstieg genutzt werden darf. Dennoch wird empfohlen, die hinteren Türen zu bevorzugen, um das Fahrpersonal vor Kälte zu schützen.

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Abwägung von Komfort und Infrastruktur

Trotz der Bitte um Nutzung der hinteren Türen bleiben bestimmte Funktionen der vorderen Tür erhalten. Bernmobil verweist darauf, dass die erste Türe insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität sowie für Fahrgäste, die Auskunft benötigen, unverzichtbar ist. Rolf Meyer, Sprecher von Bernmobil, stellt klar, dass keine direkten Zusammenhänge zwischen der Türöffnung und den Krankheitsfällen bekannt seien. Die vordere Tür ermögliche zudem einen raschen Fahrgastwechsel und den direkten Kontakt zum Personal, was für viele Reisende wichtig bleibt.

Zukünftige Planung und technische Möglichkeiten

Die Betreiber setzen dabei auf eine Balance zwischen Gesundheitsprävention und Servicequalität. Die Heizsysteme in den Bussen verfügen über eigene Einheiten, die unabhängig von der Fahrgastkabine funktionieren und vom Fahrpersonal selbst gesteuert werden können. Dies soll verhindern, dass extreme Kälte direkt auf das Personal wirkt. Die Kampagnen bleiben somit eine freiwillige Empfehlung, um das Wohlbefinden der Fahrerinnen und Fahrer zu steigern, ohne die Zugänglichkeit der Fahrzeuge grundlegend zu beeinträchtigen.