Schweizer Bunker als sichere Zufluchtsorte für Daten: Reaktion auf Angriffe auf Rechenzentren

Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Angriffe auf Rechenzentren, insbesondere im Kontext militärischer Operationen, suchen Unternehmen nach sicheren Standorten für ihre Daten. Die Schweiz und ihre ehemaligen Armeebunker bieten eine mögliche Lösung, doch Herausforderungen wie Kühlung und die begrenzte Verfügbarkeit stellen Hürden dar.

Künstliche Intelligenz hat sich in rasantem Tempo zu einem zentralen Werkzeug für militärische Operationen entwickelt, wobei das US-Militär eine Vorreiterrolle einnimmt. Die Rechenzentren , die diese hochentwickelte Technologie betreiben, befinden sich jedoch vorwiegend in der Golfregion, wodurch sie zu einer kritischen Infrastruktur geworden sind. Anfang März kam es zu Angriffen durch iranische Drohnen auf zwei Amazon- Rechenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Am 2.

April folgte ein Angriff auf ein drittes Rechenzentrum in Bahrain, und auch ein Rechenzentrum des US-Unternehmens Oracle in Dubai geriet ins Visier. Diese Vorfälle unterstreichen die wachsende Bedrohung für Dateninfrastrukturen und die Notwendigkeit, Schutzmaßnahmen zu verstärken.\Die zunehmende Bedeutung von Rechenzentren für militärische und kommerzielle Zwecke hat dazu geführt, dass Unternehmen verstärkt nach sicheren Standorten für ihre Daten suchen. Eine mögliche Lösung könnte in der Schweiz liegen, wo ehemalige Armeebunker als sichere Zufluchtsorte dienen könnten. Der Fernsehsender RTS berichtete in der Sendung «La Matinale», dass bereits einige dieser Bunker digitale Daten beherbergen. Bastien Henri, Vertriebsleiter des Unternehmens Bunker Swiss, das Firmen bei der Suche nach sicheren Datenstandorten unterstützt, bestätigte dies und sprach von streng vertraulichen Projekten. Sein Unternehmen verzeichnet wöchentlich rund hundert Anfragen aus aller Welt, was das hohe Interesse an solchen Einrichtungen verdeutlicht. Allerdings ist das Angebot begrenzt, was zu Preisen im zweistelligen Millionenbereich führt. Die Schweizer Armee, angesichts der aktuellen Sicherheitslage, ist zudem nicht daran interessiert, ihre Bunker aufzugeben oder an Privatunternehmen, insbesondere ausländische Firmen, zu verkaufen. Dies bedauert Henri, der sich mehr solcher Anlagen im Land wünscht, um die Schweiz in einem vielversprechenden Sektor zu positionieren.\Trotz der potenziellen Vorteile der Nutzung von Bunkern für Rechenzentren gibt es auch Herausforderungen. Solange Ghernaouti, eine französisch-schweizerische Expertin für Cybersicherheit, Cyberabwehr und Cyberkriminalität, weist darauf hin, dass die Kühlung dieser Rechenzentren eine kritische Schwachstelle darstellt. Ohne Kühlung funktionieren die Zentren nicht. Ghernaouti betont, dass Bunker allein das Problem der Abhängigkeit von Informatik und künstlicher Intelligenz nicht lösen. Vielmehr sei diese Abhängigkeit selbst die Quelle der Verwundbarkeit der Gesellschaft. Die Debatte um die Sicherheit von Dateninfrastrukturen ist also komplex und erfordert eine umfassende Betrachtung von technischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren. Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit, innovative Sicherheitslösungen zu entwickeln und gleichzeitig die zugrunde liegenden Risiken zu verstehen





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