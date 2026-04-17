Schweizer Bundespräsident Parmelin sucht Handelsabkommen mit den USA – Gespräche mit US-Handelsbeauftragtem Greer

Bundespräsident Guy Parmelin traf US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer am Rande des Weltbank-Frühlingstreffens in Washington, um die laufenden Verhandlungen über ein Handelsabkommen zu erörtern und die aktuellen Handelsstreitigkeiten zu besprechen.

Am Rande des diesjährigen Frühlingstreffens der Weltbank in Washington kam es zu einem erneuten Austausch zwischen dem Schweiz er Bundespräsidenten Guy Parmelin und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer . Die Schweiz bekräftigt dabei weiterhin ihr erklärtes Ziel, ein umfassendes Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten zu realisieren. Bundespräsident Parmelin traf den für Handelsfragen zuständigen Vertreter der US-Regierung, Jamieson Greer , am Rande der Konferenz.

Diese Zusammenkunft unterstreicht die fortwährenden Bemühungen beider Seiten, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen und neue Rahmenbedingungen zu schaffen. In einer Stellungnahme gegenüber Medienvertretern äusserte sich Bundespräsident Parmelin optimistisch über die Perspektiven einer Zusammenarbeit. Er betonte, dass auf beiden Seiten ein klares Interesse bestehe, die Handelsbeziehungen in einem transparenten und verlässlichen Rahmen zu gestalten. Dieser Rahmen soll als solide Grundlage für zukünftige wirtschaftliche Interaktionen dienen. Jamieson Greer ist seit Beginn des Zollstreits, der vor etwa einem Jahr eskalierte, der Hauptansprechpartner für Bundespräsident Parmelin in dieser Angelegenheit. Das jüngste Gespräch wurde von Parmelin als gewohnt angenehm beschrieben. Hauptziel des Treffens war es, eine Bestandsaufnahme der bisherigen Verhandlungsfortschritte vorzunehmen und auf dieser Basis die weiteren geplanten Schritte für die zukünftige Ausrichtung der Gespräche zu erörtern. Parmelin hob hervor, dass es bei diesen Verhandlungen nicht primär um die Geschwindigkeit des Fortschritts gehe, sondern vielmehr um die Schaffung von Klarheit und Verlässlichkeit. Bezüglich des genauen Inhalts und der Details der laufenden Verhandlungen gab sich der Wirtschaftsminister bedeckt und erklärte, dass weitere Ausführungen in dieser Phase kontraproduktiv sein könnten. Er fügte hinzu: Wenn man dies tue, verliere man, was die Verhandlungsposition betrifft. Parallel zu den Bemühungen um ein Handelsabkommen sehen sich die Schweiz und zahlreiche andere Länder seit Mitte März mit Untersuchungen der USA wegen angeblicher Verletzungen des Handelsgesetzes konfrontiert. Die amerikanische Seite wirft diesen Nationen vor, unfaire oder diskriminierende Handelspraktiken anzuwenden. Die Schweiz weist diese Anschuldigungen entschieden zurück. Bundespräsident Parmelin erläuterte, dass die Schweiz ihren Standpunkt zu diesen Vorwürfen fristgerecht und schriftlich dargelegt habe. Das Verfahren werde nun fortgesetzt, und die Schweiz werde die Möglichkeit haben, auf bestimmte Behauptungen zu reagieren, die sie als inkorrekt erachtet. Parmelin betonte jedoch ausdrücklich, dass dieses separate Verfahren nicht in direktem Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen über ein bilaterales Handelsabkommen stehe. Diese Unterscheidung ist von Bedeutung, da sie aufzeigt, dass unterschiedliche diplomatische und rechtliche Kanäle parallel bearbeitet werden. Die Schweiz ist bestrebt, ihre Position in beiden Bereichen klar und bestimmt zu vertreten, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu wahren und gleichzeitig ihre internationalen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Komplexität der aktuellen Handelsbeziehungen erfordert eine sorgfältige und strategische Herangehensweise, um sowohl die bilateralen Beziehungen zu stärken als auch potenzielle Konflikte zu entschärfen. Die fortlaufenden Gespräche, sowohl auf höchster politischer Ebene als auch auf Fachebene, sind entscheidend, um Vertrauen aufzubauen und eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung zu finden. Die Schweiz setzt auf Dialog und die Einhaltung internationaler Regeln, um ihre Position in der globalen Handelslandschaft zu festigen. Der Wille zur Zusammenarbeit und zur Schaffung von Transparenz bleibt ein zentrales Element der Schweizer Aussenwirtschaftspolitik. Die zukünftigen Entwicklungen werden zeigen, inwieweit diese Bemühungen Früchte tragen und zu einer nachhaltigen Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und den USA führen werden





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