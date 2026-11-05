Schweizer Bundesgericht: Urteil in Affäre Donzallaz und van de Graaf

Das Schweizer Bundesgericht entscheidet über die Rücktrittsforderungen von Bundesrichter Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf. Lesen Sie hier die wichtigsten Details zur Urteilsverkündung und den Vorwürfen.

Das Schweizer Bundesgericht hat seine Beratungen in der hochbrisanten Affäre um die Beziehungen der Bundesrichter Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf abgeschlossen. Die Urteilsberatung endete am Nachmittag, und der vorsitzende Richter Grégory Bovey verkündete kurz nach 16:00 Uhr das Endergebnis des Verfahrens. Die zentrale Frage, ob die private Verstrickung eine unzulässige dauernde Lebensgemeinschaft darstellt und damit einen Ausschluss aus der Verhandlung rechtfertigt, wurde damit juristisch finalisiert. Die Öffentlichkeit wartet seufzend auf die schriftliche Begründung, die über die politische und institutionelle Zukunft der beiden Juristen entscheiden wird.

Kritik an Verfahrensführung und Rufschädigung

Yves Donzallaz hat seine Verteidigungsrede als scharfe Kritik an der institutionellen Reaktion des Gerichts verfasst. Er betonte in seinem Plädoyer, dass er eine extrem schwere Verletzung seiner persönlichen Reputation erlitten habe. Donzallaz führt eine lange Liste von angeblichen Rechtsverletzungen auf, die durch das Vorgehen des Bundesgerichts entstanden seien. Insbesondere sei sein verfassungsmäßiges Recht auf ein faires Verfahren durch die Art der Aufarbeitung massiv beeinträchtigt worden. Der Richter wirft dem Gericht vor, unter dem Druck der medialen Enthüllungen seine eigenen Verfahrensgrundsätze über Bord geworfen zu haben.

Also read Zwei Bundesrichter, eine Beziehung: Droht die Abwahl im Dezember?

Politische Spannungen und Vorwürfe der SVP

Zentrale Rolle in der Eskalation spielt die politische Ausrichtung von Yves Donzallaz und die Haltung der Schweizerischen Volkspartei. Donzallaz wurde ursprünglich als SVP-Richter ans Bundesgericht gewählt, doch die Partei kandidierte 2020 nicht mehr für ihn, da er zu oft von der Parteilinie abgewichen war. Das Parlament wählte ihn dennoch in sein Amt, jedoch ohne die Stimmen der SVP. Donzallaz stellt die Enthüllung der Beziehung durch die "Weltwoche" in den Kontext dieser politischen Rivalitäten. Er wirft vor, dass Interna des Gerichts an den Autor der Enthüllung, den früheren SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli, weitergegeben wurden. Donzallaz macht deutlich, dass er sich der SVP entgegengestellt habe und dafür einen hohen persönlichen Preis bezahlt habe. Zwei Stunden nach dem ersten Artikel erschien ein SVP-Richter in seinem Büro und forderte seinen Rücktritt.

Widersprüchliche Definitionen der Lebensgemeinschaft

Die juristische Kernfrage dreht sich um die Definition einer "dauernden Lebensgemeinschaft". Der Anwalt der Richterin Beatrice van de Graaf, Manuel Bertschi, argumentierte, dass ein bloßer "Anschein" einer Lebensgemeinschaft nicht ausreiche, um Richter auszuschließen. Er kritisierte, dass das Gericht den Entscheid über die Beziehung erzwingen wolle und das Verfahren dadurch kompromittiert sei. Bertschi führte aus, dass eine echte Lebensgemeinschaft das Niveau einer eheähnlichen Beziehung erreichen müsse. In den Fällen Donzallaz und van de Graaf fehlten hierfür wesentliche Indizien wie das gemeinsame Führen eines Haushalts, die Teilung von Lebenskosten oder das Aufbewahren persönlicher Gegenstände bei beiden Parteien. Sie hätten insgesamt lediglich zwei Wochen Ferien gemeinsam verbracht, was für eine juristisch relevante Lebensgemeinschaft nicht ausreiche.

Advertisement

Demgegenüber stehen die detaillierten Angaben, die im externen Untersuchungsbericht und durch die Darstellung des Verteidigers von Donzallaz an die Öffentlichkeit gelangten. Demnach dauerte die Liebe zwischen den beiden Richtern elf Monate. Beatrice van de Graaf war jedes zweite Wochenende bei Donzallaz in dessen Wohnung im Unterwallis zu Gast und besaß einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Sie verbrachten gemeinsame Urlaube und es gab Hinweise, dass die Beziehung bereits vor der mediale Enthüllung durch das Überbringen von Akten begonnen hatte. Der Anwalt von Donzallaz forderte sogar, dass van de Graaf bereits vor dem ersten Artikel versteckte Kameras bei Donzallaz aufgestellt habe, um Beweise für die "Weltwoche" zu liefern. Ein solches Vorgehen sei strafbar und lenke die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Affäre ab.

Das Urteil und seine direkten Folgen

Nach Abschluss der mündlichen Verhandlungen und der internen Beratungen hat das Bundesgericht nun entschieden. Der vorsitzende Richter Grégory Bovey erklärte, dass die Ausstandsgesuche der Richter Beatrice van de Graaf und Yves Donzallaz zu spät eingereicht worden seien. Diese formale Begründung bedeutet, dass die beiden Richter nicht automatisch aus der aktuellen Verhandlung ausgeschlossen werden müssen, sofern das Verfahren sonst ordnungsgemäß weitergeführt werden kann. Die Entscheidung bestätigt, dass das Gericht den Fokus auf die prozessualen Fristen legte, anstatt die moralischen oder reputationsbedingten Aspekte der Beziehung primär zu bewerten. Die genaue schriftliche Begründung und die weiteren Schritte im Verfahren sind nun zu erwarten.