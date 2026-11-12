Schweizer Bundesbudget 2027: Nationalrat lehnt Voranschlag ab

Die Finanzkommission des Nationalrates lehnt das Schweizer Bundesbudget für 2027 mit klarer Mehrheit ab. Finanzministerin Karin Keller-Sutter sieht nun Überarbeitungen.

Die Schweiz er Bundespolitik erfährt eine erhebliche Erschütterung, da der Voranschlag für das Jahr 2027 im Nationalrat auf massiven Widerstand stösst. Die Finanzkommission des Nationalrat es hat die Anträge des Bundesrates beraten und das Budget mit einer klaren Mehrheit abgelehnt. Dies stellt ein überraschendes Signal für die kommende Wintersession dar, in der die definitive Gesamtabstimmung stattfinden wird. Die politische Landschaft in Bern befindet sich nun in einer kritischen Phase der Neuverhandlung.

Detail der Abstimmung und Kommission

Die Finanzkommission des Nationalrates (FK-N) hat dem Ratsplenum mit 15 zu 9 Stimmen sowie einer Enthaltung beantragt, das Bundesbudget für das nächste Jahr strikt abzulehnen. Kommissionspräsident Jacques Nicolet von der SVP aus dem Kanton Waadt gab diese Entscheidung am Donnerstag in Bern vor den Medien bekannt. Die Abstimmung zeigt eine deutliche Spaltung, wobei die Mehrheit der Kommission den Weg der ablehnenden Haltung gewählt hat. Dies zwingt die Exekutive zu einer Neubewertung ihrer finanziellen Planungen.

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Schuldenbremse als zentrales Kriterium

Kommissions-Vizepräsident Simon Stadler von der Partei Die Mitte aus dem Kanton Uri begründete die Entscheidung mit der strengen Einhaltung der Schuldenbremse. Er betonte, dass viele Bedürfnisse zur Diskussion stünden, die finanzielle Disziplin jedoch nicht ausser Acht gelassen werden dürfe. Die Schuldenbremse verpflichte die Politik zu einem haushälterischen Umgang mit den Steuermitteln der Bevölkerung. Daher sei die Kommission dem Grundsatz des finanziellen Ausgleichs verpflichtet und sehe keinen Weg an einer strikten Überprüfung vorbei.

Verfahrensablauf und Rückweisung

Das Nein in der Gesamtabstimmung der Kommission bedeutet, dass das Budget nach Auffassung der Kommissionsmehrheit an den Bundesrat zur Überarbeitung zurückgewiesen werden soll. Bevor die Regierung jedoch effektiv über die Bücher gehen muss, müssen entweder beide Räte das Gesamtbudget zurückweisen oder eine Kammer muss dies zwei Mal tun. Zunächst wird der Nationalrat nun über die zahlreichen Änderungsanträge im Budget entscheiden müssen. Es sind über hundert Anträge, wie Jacques Nicolet erklärte, die in den Fokus gerückt sind.

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Perspektiven und politische Hoffnungen

Jacques Nicolet äusserte die Hoffnung, dass es nicht zu einer endgültigen Rückweisung des Budgets kommen müsse. Er gehe davon aus, dass die beiden Räte einen Weg finden würden, um zu einem konsensfähigen Ergebnis zu gelangen. Dennoch bleibt die Position der Finanzkommission klar: Am Ende soll dem Rat ein Ablehnungsantrag unterbreitet werden. Dies unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Bedenken bezüglich der geplanten Ausgaben.

Steuermehreinnahmen und Sparzwang

Der Bundesrat hatte den Räten im Sommer ein Budget ohne neues Sparpaket vorgelegt, basierend auf geschätzten Steuer-Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Dennoch betonte Finanzministerin Karin Keller-Sutter damals, dass die finanzpolitische Disziplin eine wichtige Aufgabe bleibe. Die Ablehnung durch die Kommission zeigt, dass diese Zusicherungen nicht als ausreichende Garantie für die Haushaltskonsolidierung gewertet wurden. Die Wintersession wird nun entscheiden, ob das Budget revidiert oder vollständig verworfen wird.