SMI und Goldkurse verloren stark an Wert. Der Schweizer Aktienmarkt fiel trotz IPO-Hype, während Zinssorgen und Tech-Verluste die Märkte belasten. Analysen der Lage.

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag deutlich negativ abgeschlossen und setzt damit die Talfahrt der vergangenen Tage fort. Haupttreiber des Einbruchs waren anhaltende Sorgen vor höheren Zinsen sowie ein massiver Ausverkauf im Technologie-Sektor.

Diese negativen Entwicklungen waren weitestgehend unabhängig vom Börsendebüt von Anthropic, das am Donnerstag mit Rekordvolumen gehandelt wurde.

Schweizer Aktienmarkt verliert an Boden

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Der Schweizer Aktienmarkt fiel weiter unter die Schwelle von 14'600 Punkten, wo er zuletzt vor knapp einem Monat notierte. Am Freitag verlor der Index 1,02 Prozent auf 14'572,14 Punkte und schloss nur wenige Zähler über dem Tagestief. Auf Wochensicht beträgt das Minus nun 3,5 Prozent. Zum Vergleich: Am Montag hatte der Schweizer Aktienmarkt bei 15'272 Punkten noch ein Allzeithoch erreicht.

Neben dem Schweizer Aktienmarkt zogen auch die europäischen und amerikanischen Indizes deutlich nach unten. Der deutsche Dax verlor 2,5 Prozent und der französische Cac 40 sackte um 1,7 Prozent ab. Die Wallstreet tendierte erneut tiefer. Zugleich stieg das Angstbarometer, der VSMI der Schweizer Börse, um zweistellige Prozentsätze an.

Besonders die Technologie-Aktien litten unter dem Verkaufsdruck. Werte wie Logitech fielen um 4,2 Prozent und die Aktie von Valneva verzeichnete Einbußen von 5,7 Prozent. Auf Wochensicht verbuchten diese Werte Kursverluste von rund sieben Prozent. Auch andere Tech-Papiere mussten deutliche Verluste hinnehmen.

Einige Titel, die zu Handelsbeginn noch von positiven Studiendaten profitierten, hielten das Plus nicht bis zum Ende. Eine Wirkstoffkombination zur Behandlung von Tuberkulose war wirksam, doch der Markt reagierte enttäuscht. Auch die Aktie von JPMorgan, die eine Kurszielsenkung verhängte, sank um 7,8 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass die Bank massgeblich an dem IPO beteiligt war.

Goldpreis und Silber verlieren massiv an Wert

Gold erlebte eine der schwächsten Handelswochen in 2026. Gegenüber dem vergangenen Freitag verlor das Edelmetall um 7,5 Prozent und notierte bei Redaktionsschluss bei 3570 Dollar pro Unze. Der S&P 500 verlor zwar 5,1 Prozent, doch der Goldkurs fiel prozentual stärker. Der Verlust seit Jahresbeginn beläuft sich auf 17,5 Prozent. In Franken drückt der starke Dollar die Verluste auf minus 12 Prozent.

Zeitweise näherte sich der Goldpreis der Marke von 3500 Dollar pro Unze. Die gleichzeitigen Verluste an Aktien- und Edelmetallmärkten erinnern an frühere Liquiditätskrisen. Während der Finanzkrise 2008 und im Corona-März 2020 wurde Gold verkauft, um Liquidität zu beschaffen und Margin Calls zu bedienen. Anders als damals stehen heute weitere US-Zinserhöhungen im Raum.

Restriktive Signale der US-Notenbank, ein starker Dollar und US-Realrenditen von rund 2,8 Prozent erhöhen die Opportunitätskosten für Goldbesitzer. Die physischen Bestände zeigen bislang wenig Bewegung. Die weltweiten Gold-ETF-Bestände sanken bis Donnerstag um lediglich 58'000 Unzen auf 100,875 Millionen Unzen. Die Comex-Lagerbestände stiegen um 62'000 Unzen auf 22,966 Millionen Unzen.

Der Verkaufsdruck dürfte vom Termin- und OTC-Markt ausgehen, da die geringen ETF-Abflüsse gegen einen breiten Abbau physischer Gold-ETF-Bestände sprechen. Silber verlor gegenüber der Vorwoche rund 12 Prozent. Seit Jahresbeginn summiert sich der Preisrückgang bereits auf 40 Prozent. Die Gold-Silber-Ratio stieg von 79,6 auf über 84. Die Silber-ETF-Bestände sanken um 5,48 Millionen Unzen.

US-Notenbank und KI-Sektor prägen Erwartungen

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Die US-Notenbank steht im Fokus der Anleger. Vor dem Hintergrund der hartnäckig auf hohem Niveau liegenden Inflation wird im Handel am Dezember-Meeting der US-Notenbank mit einer Zinserhöhung von mindestens 25 Basispunkten gerechnet. Einige Ökonomen gehen sogar von einem Zinsschritt von 50 Punkten aus. Das sei mit ein Grund, weshalb sich die Anleger vor dem Wochenende von Aktien getrennt und Gewinne ins Trockene gebracht hätten.

Auch der KI-Sektor, der lange als Stütze galt, versagt derzeit. Anthropic startete mit Rekordvolumen in den Handel, doch dies war offenbar nicht stark genug, um die grossen Wolken am KI-Himmel zu vertreiben. Bereits am zweiten Handelstag schlitterten die Titel des Entwicklers des KI-Modells Claude in Richtung des IPO-Ausgabepreises ab. Der IPO-Ausgabepreis von Anthropic war ein zentrales Thema der Woche.

Market-Experten wiesen darauf hin, dass für den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur enorme Mittel benötigt werden. Dies geschieht ausgerechnet in einer Phase steigender Finanzierungskosten, wie eine andere Expertin anführte. Auch vor zunehmendem politischem Druck auf die KI-Branche fürchten sich die Anleger. Themen wie der Bau von Rechenzentren oder die mutmassliche Spionage-Affäre belasten die Stimmung.

Die Solarindustrie reduziert ihren Silberverbrauch durch Materialeinsparungen und Substitution. Das Silver Institute erwartet für 2026 trotz rückläufiger Industrienachfrage weiterhin ein Angebotsdefizit von 35 Millionen Unzen. Auffällig ist zudem die Entwicklung in der Türkei, wo Silberimporte im Oktober ganz zum Erliegen kamen. Im Vorjahresmonat waren noch 182 Tonnen eingeführt worden.

Weiterer Verlauf und technische Perspektiven

Für den weiteren Verlauf sind die Aktienmärkte und die US-Geldpolitik entscheidend. Eine Stabilisierung der Börsen könnte den liquiditätsbedingten Verkaufsdruck verringern. Mit Blick auf die Fed-Sitzung vom 9. Dezember bleibt eine weitere Zinserhöhung ein Belastungsfaktor. Investoren beobachten die Marktentwicklungen daher sehr aufmerksam.

Technisch sollte die Bandbreite zwischen 3400 und 3500 Dollar pro Unze genügend Unterstützung bieten. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde die Rally beenden, welche im September 2025 startete. Bis dahin bleibt die Marktstimmung fragil und von makroökonomischen Daten geprägt.