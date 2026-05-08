Schweizer Börse startet im Minus: SMI-Werte sinken, nur Lonza im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt beginnt den Freitag mit einem deutlichen Minus. 19 der 20 SMI-Werte sinken, nur Lonza kann sich behaupten. Die Stimmung bleibt angespannt aufgrund von Gewinnmitnahmen und geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Der US-Arbeitsmarktbericht für April steht im Fokus, während die UBS ihre Pläne zur Profitabilitätssteigerung vorstellt. Die asiatischen Märkte zeigen sich schwächer, und der Ölpreis steigt aufgrund von Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Freitag mit einem deutlichen Minus in den Handel. 19 der 20 SMI -Werte sinken, nur Lonza kann sich mit leichten Gewinnen behaupten.

Landis+Gyr wird voraussichtlich schwächer in den Handel starten. Die Stimmung an den Börsen bleibt angespannt, nachdem der deutsche Leitindex DAX am Donnerstag um ein Prozent auf 24.664 Punkte gefallen ist. Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rallye und Zweifel an einer baldigen Friedensvereinbarung im Nahen Osten belasten die Märkte. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich erneut verschärft, was die Anleger verunsichert.

US-Präsident Donald Trump versuchte zwar, Befürchtungen über ein Ende der Waffenruhe zu zerstreuen, doch die Lage bleibt instabil. Am Freitag steht der US-Arbeitsmarktbericht für April im Fokus. Die Erwartungen sind gedämpft, da nur 62.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft erwartet werden, deutlich weniger als im März. Die UBS-Chefin Bettina Orlopp wird ihre Pläne zur Steigerung der Profitabilität vorstellen, die vermutlich weitere Stellenabbau beinhalten.

Die Bank will zeigen, dass sie auch ohne eine Übernahme durch den italienischen Großaktionär eigenständig agieren kann. Die Rekordjagd an den asiatischen Aktienmärkten ist vorerst beendet. Die japanische Börse tendiert schwächer, der Nikkei-Index verliert 0,3 Prozent auf 4.168 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fällt um 0,5 Prozent auf 4.875 Punkte.

Die neuen gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und dem Iran haben Zweifel an der Waffenruhe geschürt und den Ölpreis nach oben getrieben. Anleger fürchten eine Störung der Ölversorgung aus der Golfregion. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in Japan erreichte im April ein Elf-Monats-Tief, was auf eine schwächere Nachfrage und anhaltende Unsicherheit über den Krieg hindeutet. Die japanische Währung bleibt trotz mutmaßlicher Stützungskäufe der Regierung im Volumen von fast 70 Milliarden Dollar schwach.

Die Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten treibt die Ölpreise weiter nach oben. Der SMI schloss 0,63 Prozent tiefer bei 49.597 Punkten, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war. Der marktbreite Index verlor 0,12 Prozent auf 28.564 Punkte. Laut einem Bericht des Wall Street Journal erwägen die USA, die Blockade der Straße von Hormuz wieder aufzunehmen.

Unterdessen meldeten iranische Medien mehrere Explosionen am Persischen Golf. Nahe der Hafenstadt Bandar Abbas seien Explosionsgeräusche zu hören gewesen, und es habe Schusswechsel zwischen iranischen Streitkräften und dem Feind gegeben. Irans Regierung prüft weiterhin einen Verhandlungsvorschlag aus den USA. Washington hatte Teheran eine einseitige Absichtserklärung mit 14 Punkten unterbreitet, um einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen.

Die McDonald's-Aktie sank nach anfänglichen Gewinnen am Ende um 0,1 Prozent. Der Konzernumsatz und der bereinigte Gewinn der Schnellrestaurant-Kette fielen im ersten Quartal überraschend gut aus. Im zweiten Quartal dürfte es jedoch eine spürbare Verlangsamung der Umsatzentwicklung geben, da die Stimmung der Konsumenten schlechter wird und der Iran-Krieg das Inflationsrisiko erhöht. Die Tesla-Aktie legte um 3,3 Prozent zu, nachdem der E-Autohersteller ein Plus von 36 Prozent bei den Auslieferungszahlen in China für den Monat April gemeldet hatte.

Arm Holdings warnte vor einer Flaute in der Smartphone-Branche, was eine entscheidende Einnahmequelle des Unternehmens beeinträchtigen würde. Der Chipdesigner erwartet jedoch, dass das Wachstum im Bereich der KI-Rechenzentren diesen Einbruch mehr als ausgleichen wird. Die Arm-Titel büßten mehr als 10 Prozent ein





cashch / 🏆 8. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweizer Börse SMI Lonza Naher Osten US-Arbeitsmarkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Börsen-Ticker: SMI gewinnt mehr als 1 Prozent - Neun neue Kursziele - Alcon sackt nach Zahlen abNach dem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich vorläufig der zweite positive Handelstag in Folge ab.

Read more »

Cereulid in Babymilch – Kantonslabor findet beunruhigende WerteIn drei Verdachtsproben von Säuglingsnahrung wurden relevante Cereulidgehalte nachgewiesen, die bis zum Zehnfachen über dem Schwellenwert lagen. Das Kantonale Laboratorium untersuchte 58 Proben im Zusammenhang mit einer Verunreinigung durch Ara-Öl, die zu zahlreichen Rückrufen führte. Cereulid kann bei Aufnahme Erbrechen verursachen.

Read more »

Schweizer Aktienmarkt schließt deutlich im Minus - Swiss Re als Tagesverlierer am SMI, Logitech und AMS Osram gefragt, Ölpreis auf dem RückzugThe Swiss stock market closed sharply in the red, with heavy weights dragging down the overall market. Swiss Re was the day's loser on the SMI, while Logitech and AMS Osram were in demand. The oil price retreated, with Brent falling by 3.9% compared to the previous day. The dominant theme remained the conflict in the Middle East, with hopes for a resolution between the US and Iran driving the price down by 98 dollars in three days. Despite this, experts urged caution, warning that the decline was premature and optimistic, as long as the Strait of Hormuz remained closed.

Read more »

Warum diese SMI-Aktie rasant auf ein Sechs-Jahres-Tief gefallen istWall-Street-Analysten finden die Quartalszahlen von Alcon vor allem eines: «disappointing» - «enttäuschend».

Read more »