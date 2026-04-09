Schweizer Börse erwartet moderaten Anstieg nach Waffenstillstand – Iran droht mit Ausstieg

Nach deutlichen Gewinnen am Vortag, getrieben von der Erleichterung über den Waffenstillstand im Konflikt zwischen Israel und der Hamas, wird für den Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag ein moderater Anstieg erwartet. Drohungen des Irans, die Vereinbarung zu verlassen, belasten die Stimmung.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Der Schweizer Aktienmarkt steht vor einem Tag der Moderation, nachdem die anfängliche Erleichterung über den Waffenstillstand im Konflikt zwischen Israel und der Hamas deutliche Gewinne auslöste. Der Swiss Market Index ( SMI ) verzeichnete am Vortag einen Anstieg von 2,53 Prozent, getrieben von der Hoffnung auf eine Deeskalation der militärischen Auseinandersetzungen.

Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch in den US-amerikanischen und europäischen Märkten wider, wo der Dow Jones Industrial um 2,85 Prozent zulegte. Die Dynamik scheint sich jedoch zu verändern, da die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Markt am Donnerstag lediglich einen moderaten Anstieg erwarten lassen. \Die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit des Waffenstillstands trübt die Stimmung. Marktteilnehmer beobachten mit Argusaugen die Entwicklungen im Nahen Osten, insbesondere die Drohungen des Irans. Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete am Mittwochabend, dass der Iran aufgrund der anhaltenden Angriffe Israels auf die libanesische Hisbollah einen Ausstieg aus der Vereinbarung erwäge. Diese Aussage schürt Ängste vor einer erneuten Eskalation und lässt die Marktteilnehmer vorsichtig agieren. Hinzu kommen Anschuldigungen des Irans, dass einige Punkte der Waffenstillstandsvereinbarung gebrochen worden seien, was das Misstrauen weiter verstärkt. Diese Faktoren belasten die asiatischen Märkte, wo die wichtigsten Indizes am Donnerstagmorgen leicht nachgeben. Der japanische Nikkei verzeichnete einen Rückgang von rund 0,9 Prozent, während die Börse in Shanghai um 0,7 Prozent nachgab. Die moderaten Verluste in Asien deuten darauf hin, dass die Anleger die Situation genau beobachten und auf weitere Entwicklungen warten, bevor sie sich wieder stärker engagieren.\Die Ölpreise reagieren sensibel auf die geopolitische Unsicherheit. In der Nacht zum Donnerstag zogen die Preise für Rohöl leicht an, was die Nervosität der Anleger widerspiegelt. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent stieg um 2,5 Prozent auf über 97 US-Dollar. Diese Entwicklung unterstreicht die Sorge vor einer Unterbrechung der Öllieferungen oder einer weiteren Eskalation des Konflikts. Die anhaltende Volatilität an den Märkten verdeutlicht die enge Verknüpfung zwischen geopolitischen Ereignissen und der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Anleger werden auch weiterhin die Nachrichten aus der Region genau verfolgen, um die Auswirkungen auf ihre Investitionen zu bewerten. Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich der Waffenstillstand stabilisiert oder ob die Spannungen weiter zunehmen und die Märkte erneut belasten. Die vorsichtige Haltung der Anleger spiegelt das hohe Risiko wider, das mit der aktuellen geopolitischen Lage verbunden ist. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich von den politischen Entscheidungen der beteiligten Akteure abhängen





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