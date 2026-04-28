Der Umsatz mit Bioprodukten in der Schweiz erreichte 2025 einen neuen Rekordwert, jedoch ist ein Großteil des Wachstums auf Importe zurückzuführen. Die biologisch bewirtschaftete Fläche in der Schweiz ist nur geringfügig gestiegen.

Der Schweiz er Biomarkt verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum, was durch aktuelle Zahlen von Bio Suisse bestätigt wird. Der Gesamtumsatz mit Bioprodukten stieg im Jahr 2025 auf einen neuen Rekordwert von 4,266 Milliarden Franken, was einer Steigerung von 2,8 Prozent entspricht.

Diese positive Entwicklung wirft jedoch Fragen nach dem Ursprung des Wachstums auf, da die biologisch bewirtschaftete Fläche in der Schweiz nur geringfügig zunahm. Ein Gespräch zwischen einem Redaktor von «Schweizer Bauer» und einem Verbandsvertreter verdeutlichte diese Diskrepanz: Während der Redaktor die positive Entwicklung des Biomarktes hervorhob, wies der Verbandsvertreter darauf hin, dass ein Großteil des Wachstums auf Importe zurückzuführen sei. Eine genauere Analyse der verfügbaren Daten bestätigt diese Vermutung.

Die biologisch bewirtschaftete Nutzfläche stieg lediglich um 0,7 Prozent von 190’080 Hektaren im Vorjahr auf 191’360 Hektaren im Jahr 2025. Dies deutet darauf hin, dass der Anstieg des Gesamtumsatzes primär durch den Import von Bioprodukten aus dem Ausland getrieben wurde. Die Diskrepanz zwischen Umsatzwachstum und Flächenwachstum ist ein zentraler Punkt der Diskussion und wirft Fragen nach der Nachhaltigkeit und der regionalen Wertschöpfung im Schweizer Biomarkt auf.

Es ist wichtig zu verstehen, wie viel des Umsatzes tatsächlich auf Schweizer Bio-Produkte entfällt und wie viel auf Importe. Die Entwicklung der Bio-Fläche zeigt regionale Unterschiede. Im Talgebiet konnte Bio Suisse eine Zunahme der lizenzierten Fläche um 1960 Hektaren verzeichnen, was im Einklang mit der Ackerbaustrategie von Bio Suisse steht. Dies deutet darauf hin, dass im Tiefland die Produktion von Bioprodukten ausgebaut wird.

Im Berggebiet hingegen sank die Bio-Suisse-Fläche um 460 Hektaren. Als mögliche Ursache für diesen Rückgang werden die neuen, strengeren Fütterungsregeln für Milchvieh genannt. Diese Regeln erschweren die biologische Milchproduktion in den Bergregionen, was zu einer Verringerung der Bio-Fläche führt. Die unterschiedliche Entwicklung in Tal und Berg zeigt, dass die Rahmenbedingungen für die biologische Landwirtschaft regional unterschiedlich sind und dass Anpassungen erforderlich sind, um die Bio-Produktion in allen Regionen der Schweiz zu fördern.

Die Auswirkungen der neuen Fütterungsregeln auf die Milchviehwirtschaft sind ein wichtiger Aspekt, der weiter untersucht werden muss. Es ist wichtig, Lösungen zu finden, die sowohl den Tierschutz als auch die wirtschaftliche Rentabilität der Bio-Landwirtschaft in den Bergregionen gewährleisten. Die regionale Diversifizierung der Bio-Produktion ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Resilienz des Schweizer Biomarktes. Um den Einfluss des Inlandseffekts vom Importeffekt genauer zu bestimmen, wäre es wünschenswert, die Entwicklung der Lizenzerträge von Bio Suisse für Schweizer-Bio-Knospe-Produkte zu kennen.

Diese Produkte zeichnen sich durch einen hohen Anteil an Schweizer Rohstoffen (mindestens 90%) und das rot-weiße Kreuz aus. Allerdings gibt Bio Suisse-Kommunikationschef Lukas Inderfurth auf Anfrage an, dass die Lizenzgebühren auf dem Gesamtumsatz mit der Knospe basieren, unabhängig davon, ob die Produkte aus dem Inland oder aus dem Ausland stammen. Dies erschwert die Analyse des Inlandseffekts erheblich. Lediglich die Detailhändler verfügen über detailliertere Informationen über den Ursprung der Bioprodukte, die sie verkaufen.

Die mangelnde Transparenz bei der Erfassung der Lizenzgebühren und der Herkunft der Bioprodukte ist ein Kritikpunkt, der von verschiedenen Seiten geäußert wird. Eine detailliertere Aufschlüsselung der Lizenzerträge nach Herkunft der Produkte würde es ermöglichen, die Entwicklung des Schweizer Biomarktes genauer zu analysieren und gezieltere Maßnahmen zur Förderung der regionalen Wertschöpfung zu ergreifen. Die Forderung nach mehr Transparenz im Biomarkt ist daher berechtigt und sollte von Bio Suisse ernst genommen werden.

Nur so kann das Vertrauen der Konsumenten in die Schweizer Bio-Produkte langfristig erhalten werden





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