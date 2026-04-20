Schweizer Bevölkerung in Sorge: Zunehmende Angst vor KI-gestütztem Cyberbetrug

Eine neue Umfrage des AXA-Cybersorgenmonitors zeigt, dass die Schweizer Bevölkerung den rasanten Fortschritt der künstlichen Intelligenz mit grosser Skepsis betrachtet und vor allem vor Cyberkriminalität warnt.

Eine neue Studie des AXA-Cybersorgenmonitors verdeutlicht die wachsende Besorgnis der Schweiz er Bevölkerung hinsichtlich der Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) auf die Sicherheit im digitalen Raum. Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage zeigen ein deutliches Bild: Die Mehrheit der Menschen steht der technologischen Entwicklung im Bereich der generativen KI skeptisch gegenüber, insbesondere wenn es um das Potenzial für kriminelle Aktivitäten geht.

Fast neun von zehn Befragten gehen davon aus, dass wir in naher Zukunft eine signifikante Zunahme von Cyberbetrugsmaschen erleben werden, die durch KI-Tools unterstützt werden. Diese Sorge basiert auf der Erkenntnis, dass Algorithmen dazu genutzt werden können, Phishing-E-Mails täuschend echt zu gestalten, Identitäten zu fälschen oder Sicherheitssysteme gezielt zu umgehen, was den Schutz vor digitalen Angriffen für den Durchschnittsnutzer massiv erschwert. Neben der konkreten Angst vor Betrug zeigt die Studie auch eine tiefe Skepsis gegenüber der alltäglichen Anwendung von KI in den Medien. Ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung lehnt die Personalisierung von Inhalten auf Basis des individuellen Nutzungsverhaltens ab. Diese kritische Haltung spiegelt sich auch in der Bewertung von Inhalten wider, die direkt von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Nur etwa ein Viertel der Befragten ist der Ansicht, dass KI-generierte Inhalte einen Mehrwert für soziale Netzwerke darstellen oder diese attraktiver gestalten. Die Mehrheit empfindet diese automatisierte Content-Erstellung eher als störend oder als Bedrohung für die Authentizität des digitalen Austauschs. Das Vertrauen in digitale Medien sinkt, wenn die Urheberschaft der konsumierten Informationen nicht mehr zweifelsfrei auf einen menschlichen Akteur zurückgeführt werden kann. Als direkte Konsequenz aus dieser kritischen Haltung fordern die Teilnehmenden der Studie mehr Transparenz und staatliche Regulierung. Die überwältigende Mehrheit von 94 Prozent spricht sich für eine klare Kennzeichnungspflicht von Inhalten aus, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Dieser Wunsch nach Kennzeichnung ist ein klares Signal an Politik und Technologieanbieter, dass Nutzerinnen und Nutzer die Kontrolle darüber behalten wollen, welche Informationen als authentisch und welche als künstlich generiert einzustufen sind. Die Debatte um Sicherheit und KI wird in der Schweiz somit immer stärker von dem Bedürfnis nach Schutz vor Täuschung und dem Wunsch nach mehr Transparenz geprägt. Es zeigt sich, dass die technologische Akzeptanz in der Bevölkerung eng an die Implementierung von verlässlichen Standards und regulatorischen Leitplanken geknüpft ist, um den digitalen Raum für alle Nutzer sicher und nachvollziehbar zu gestalten





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