Schweizer Bevölkerung geteilt über neues EU-Abkommenspaket

Eine neue Umfrage zeigt, dass 46 Prozent der Schweizer Bevölkerung das neue EU-Abkommenspaket befürworten, während 40 Prozent dagegen sind. Die Meinungen sind jedoch noch nicht fest gefestigt, wie die Nachabstimmungsbefragung von Leeway im Auftrag von 20 Minuten und Tamedia zeigt. Derzeit gibt es keine klaren Mehrheiten für oder gegen das neue Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU. Mit 46 Prozent ist jedoch das Befürworter-Lager leicht voraus. Es gibt grosse Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Parteisympathien. Männer scheinen ihre Meinung stärker gefestigt zu haben als Frauen. Linke Kreise und insbesondere GLP-Wählende sprechen sich für die neuen Verträge aus. Auch bei der Mitte-Basis würde eine Mehrheit der Weiterentwicklung des bilateralen Wegs zustimmen. Die SVP-Basis zeigt hingegen ein deutliches Nein zum Abkommenspaket. Zwischen den Altersgruppen bilden sich Gräben, wobei sich die Meinung mit zunehmendem Alter festigt. Die Frage, ob für die Abstimmung nur das Volksmehr oder zusätzlich auch das Ständemehr benötigt wird, sorgt im Bundeshaus für Diskussionen. Die Stimmbevölkerung zeigt dabei eine relativ hohe Unentschlossenheit. Mit 43 Prozent überwiegt das Lager, welches lediglich das Volk entscheiden lassen möchte. Wann die EU-Verträge letztlich vors Volk kommen, ist noch unklar.

Eine neue Umfrage zeigt, dass 46 Prozent der Schweiz er Bevölkerung das neue EU- Abkommen spaket befürworten, während 40 Prozent dagegen sind. Die Meinungen sind jedoch noch nicht fest gefestigt, wie die Nachabstimmungsbefragung von Leeway im Auftrag von 20 Minuten und Tamedia zeigt.

Derzeit gibt es keine klaren Mehrheiten für oder gegen das neue Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU. Mit 46 Prozent ist jedoch das Befürworter-Lager leicht voraus. Es gibt grosse Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Parteisympathien. Männer scheinen ihre Meinung stärker gefestigt zu haben als Frauen.

Linke Kreise und insbesondere GLP-Wählende sprechen sich für die neuen Verträge aus. Auch bei der Mitte-Basis würde eine Mehrheit der Weiterentwicklung des bilateralen Wegs zustimmen. Die SVP-Basis zeigt hingegen ein deutliches Nein zum Abkommenspaket. Zwischen den Altersgruppen bilden sich Gräben, wobei sich die Meinung mit zunehmendem Alter festigt.

Die Frage, ob für die Abstimmung nur das Volksmehr oder zusätzlich auch das Ständemehr benötigt wird, sorgt im Bundeshaus für Diskussionen. Die Stimmbevölkerung zeigt dabei eine relativ hohe Unentschlossenheit. Mit 43 Prozent überwiegt das Lager, welches lediglich das Volk entscheiden lassen möchte. Wann die EU-Verträge letztlich vors Volk kommen, ist noch unklar





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