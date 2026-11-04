Schweizer Bergbahnen verzeichnen Sommerplus von acht Prozent

Die Schweizer Bergbahnen berichten von einem deutlichen Besucheranstieg im Sommer 2024. Trotz geopolitischer Spannungen legten die Ersteintritte im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent zu.

Die Schweizer Bergbahnen haben im vergangenen Sommer einen deutlichen Besucherzuwachs verzeichnet. Nach den vorliegenden Zahlen des Branchenverbands Seilbahnen Schweiz stieg die Zahl der Gäste um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hervorstechend ist, dass die Unternehmen rund ein Viertel mehr Neukunden als den Durchschnitt der letzten fünf Jahre begrüßen durften.

Starke Zuwächse trotz geopolitischer Risiken

Diese positiven Ergebnisse basieren auf Ersteintritten von über 140 Mitgliedsunternehmen zwischen Mai und Oktober. Der Branchenverband Seilbahnen Schweiz betonte, dass die Bilanz umso erfreulicher sei, da wichtige Kundengruppen aus Asien aufgrund der anhaltenden Krise im Nahen Osten den Schweizer Bergen ferngeblieben waren. Dennoch konnte die Branche ihr Wachstumskurs erfolgreich halten und die positiven Signale aus der Vorsaison bestätigen.

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Regionale Unterschiede in der Auswertung

Die Entwicklung fiel in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich aus. An der Spitze lag das Berner Oberland mit einem Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieses herausragende Ergebnis war jedoch teilweise durch einen Sondereffekt geprägt, da die Schilthornbahn im Vorjahr nur eingeschränkt in Betrieb war. Deutliche Zuwächse verzeichneten auch Graubünden mit einem Plus von neun Prozent und die Waadtländer und Freiburger Alpen mit einem Plus von je sieben Prozent.

In der Zentral- und Ostschweiz schlossen beide Regionen mit einem Plus von je fünf Prozent ab. In der Ostschweiz dämpfte der Ausfall der Säntis-Schwebebahn das Gesamtergebnis. Das Wallis verzeichnete mit einem Plus von einem Prozent sowie das stagnierende Tessin weniger Zuwachs. Diese Daten verdeutlichen, dass nicht jede Region gleich stark vom allgemeinen Trend profitiert hat, wobei strukturelle Ausfälle wie bei der Säntis-Schwebebahn erhebliche negative Auswirkungen haben können.

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Größe und Höhenlage beeinflussen Erfolg

Unterschiede zeigten sich gemäss Seilbahnen Schweiz auch je nach Größe und Höhenlage der Unternehmen. Kleine Bahnen mit bis zwei Millionen Franken Verkehrsertrag und große Unternehmen mit über zehn Millionen Franken Ertrag legten bei den Ersteintritten demnach um dreizehn beziehungsweise zehn Prozent zu. Mittelgrosse Bahnen stagnierten hingegen und schlossen mit einem Plus von nur einem halben Prozent ab.

Das stärkste Wachstum wiesen mit einem Plus von zwölf Prozent Bahnen in mittleren Höhenlagen zwischen 1000 und 2000 Metern über Meer auf. Diese Daten zeigen, dass die geografische Lage und die wirtschaftliche Größe der einzelnen Unternehmen einen signifikanten Einfluss auf den Erfolg der Sommersaison haben. Während kleine und große Betriebe stark wachsen konnten, stehen mittlere Unternehmen vor größeren Herausforderungen.

Ausblick auf die kommende Wintersaison

Berno Stoffel, Direktor von Seilbahnen Schweiz, betonte in der Mitteilung, dass die erfreulichen Gästezahlen zeigten, dass die Investitionen der Branche in attraktive Sommerangebote Früchte trügen. Der Sommer gewinne für die Branche weiter an Bedeutung. Nun laufen die Vorbereitungen für die Wintersaison auf Hochtouren, wobei die Branche von den positiven Erfahrungen im Sommer profitiert und die strategische Ausrichtung auf das saisonale Angebot fortsetzen wird.