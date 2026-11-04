Schweizer Bergbahnen: Sommerrekord trotz Asien-Ausfall

Seilbahnen Schweiz meldet acht Prozent mehr Gäste im Sommer. Das Berner Oberland führt mit starkem Plus, während regionale Unterschiede und der Wegfall asiatischer Touristen die Bilanz prägen.

Der Branchenverband Seilbahnen Schweiz hat für den vergangenen Sommer ein deutliches Wachstum bei den Besucherzahlen verzeichnet. Im Zeitraum von Mai bis Oktober meldeten die Mitgliedsunternehmen ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders erfreulich ist dieses Ergebnis, da es trotz signifikanter Störfaktoren erreicht wurde. Dazu gehört der Ausfall wichtiger Kundengruppen aus Asien aufgrund der aktuellen Krisenlage im Nahen Osten.

Starke Regionale Unterschiede im Detail

Bei der Analyse der regionalen Verteilung zeigt sich ein sehr gemischtes Bild. An der Spitze der Wertungen liegt das Berner Oberland, das ein beeindruckendes Plus von 26 Prozent zum Vorjahr verbuchen konnte. Dieser herausragende Wert ist jedoch teilweise auf einen Sondereffekt zurückzuführen. Im Vorjahr war die Schilthornbahn nur eingeschränkt in Betrieb, was den Vergleichswert künstlich drückte. Trotz dieses statistischen Verzerrungseffekts bestätigt das Ergebnis die starke Nachfrage in der Region.

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Zuwächse in Graubünden und Alpenkantonen

Auch Graubünden konnte ein kräftiges Wachstum von neun Prozent vorweisen. Weitere positive Entwicklungen wurden in den Waadtländer und Freiburger Alpen verzeichnet, wo jedes Gebiet ein Plus von sieben Prozent erreichte. Die Zentral- und Ostschweiz schlossen das Geschäftsjahr ebenfalls erfolgreich mit Zuwächsen von jeweils fünf Prozent ab. Diese Zahlen belegen, dass die Attraktivität der Schweizer Berglandschaft auch ohne den kompletten Zustrom internationaler Gäste erhalten blieb.

Dämpfende Faktoren in der Ost- und Südschweiz

Nicht in allen Regionen verlief die Saison harmonisch. In der Ostschweiz wirkte sich der Ausfall der Säntis-Schwebebahn negativ auf das Gesamtergebnis aus und dämpfte die positiven Tendenzen. Das Wallis verzeichnete lediglich ein marginaler Plus von einem Prozent. In der italienischsprachigen Schweiz stagnierte die Branche hingegen fast vollständig, da das Tessin keine nennenswerten Zuwächse verbuchen konnte.

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Mittlere Höhenlagen zeigen stärkstes Wachstum

Bei der Betrachtung der Bahntypen zeichnen sich klare Trends ab. Mittelgroße Bahnen stagnierten nahezu und verzeichneten nur ein Wachstum von einem halben Prozent. Im Gegensatz dazu wiesen Bahnen in mittleren Höhenlagen zwischen 1000 und 2000 Metern über Meer das stärkste Wachstum auf. Hier konnte ein Plus von zwölf Prozent erzielt werden. Dieser Erfolg unterstreicht die Bedeutung spezifischer Höhenlagen für die touristische Attraktivität.

Zukunftsausblick und strategische Bedeutung

Berno Stoffel, Direktor von Seilbahnen Schweiz, wertet die Zahlen als Bestätigung für die strategische Ausrichtung der Branche. Die Investitionen in attraktive Sommerangebote hätten Früchte getragen und gezeigt, dass der Sommer für die Sesselbahnen und Seilbahnen weiter an Bedeutung gewinnt. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf Hochtouren. Die Branche setzt darauf, diese Momentum in die kalte Jahreszeit zu retten und die positiven Erfahrungen des Sommers zu nutzen.