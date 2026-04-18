«Schweizer Bauer» Schulklassenwettbewerb: Christa Rigozzi kürt Herzenssiegerin und feiert Vielfalt

Prominente Jury unter Beteiligung von Christa Rigozzi bewertet kreative Schülerbeiträge zum Thema Landwirtschaft. Ein Berner Schulklasse wird spontan zur «Siegerin des Herzens» ernannt.

Die Beiträge zum diesjährigen « Schweizer Bauer »- Schulklassenwettbewerb 25/26, die am 14. März in einer Sonderbeilage veröffentlicht wurden, haben eine beeindruckende Vielfalt und Tiefe gezeigt. Insgesamt 23 Klassen aus sechs verschiedenen Kantonen reichten gestaltete Zeitungsseiten zu einem übergeordneten Thema ein. Nun stehen die Gewinnerklassen fest, doch die Entscheidung fiel der Jury, bestehend aus Colette Basler, Christa Rigozzi , Philipp Rüeger und Marcel Bieri, keineswegs leicht.

Die Jurymitglieder trafen sich in der Redaktion, um ihre Favoriten aus den zahlreichen Einsendungen zu ermitteln. "Es ist uns nicht leichtgefallen, unter all den eingesandten Beiträgen eine Siegerklasse zu küren", gestand Philipp Rüeger, Lehrer und Dozent für Medien und Informatik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Er hob hervor, wie unterschiedlich die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler waren. Während einige Klassen offensichtlich wenig Wissen über Begriffe wie Ackerbau besassen, zeigten andere Kinder eine erstaunliche Vertrautheit mit dem Leben auf der Alp, was auf eine «Alpdispens» hindeutete. Colette Basler, Präsidentin von Bildung Aargau und Vizepräsidentin des Aargauer Bauernverbands, fand diese unterschiedlichen Voraussetzungen spannend, da sie die vielfältigen Lebenswelten innerhalb der Bevölkerung widerspiegeln. Marcel Bieri, bekannt als Schwinger und selbst Sohn eines Bauern, zeigte sich fasziniert von der kreativen Bandbreite der eingereichten Arbeiten. "Es ist faszinierend zu sehen, wie vielfältig die Beiträge sind", bemerkte er. Jeder einzelne Beitrag wurde von Colette Basler und Christa Rigozzi sorgfältig begutachtet, gelesen und bewertet. Von der Redaktion wurde die Chance dieses Projektes betont, Klassen mit unterschiedlichen Hintergründen intensiv mit den Themen Journalismus und Landwirtschaft auseinanderzusetzen. Ein besonderer Dank ging an alle Beteiligten und die Klassen für ihre herausragenden Leistungen. Die Jury war sich einig, dass alle Klassen eine Auszeichnung für ihren Einsatz verdient hätten. Die prämierten Projekte zeichneten sich durch einen klaren roten Faden, einen starken Bezug zum Oberthema, die gekonnte Anwendung verschiedener Textformate und die Tiefe ihrer Recherche aus, was sowohl die Jury als auch die Leserschaft überzeugte. Philipp Rüeger und Marcel Bieri nahmen sich ausgiebig Zeit, um alle Beiträge zu studieren und zu würdigen. Eine besondere Ehrung wurde einer Klasse zuteil, die es zwar nicht aufs Podest schaffte, aber die Jury zutiefst berührte. Die 4.–6. Klasse A aus Scharnachtal im Kanton Bern erhielt spontan den Preis für die "Siegerin des Herzens". Ihre Zeitungsseite mit Berichten über die "Alpträume, auf die sich die Kinder freuen" weckte in Christa Rigozzi, der Tessiner Moderatorin, wunderbare Kindheitserinnerungen. "Die Texte sind so ehrlich und erinnern mich an meine eigenen Aufenthalte auf der Alp bei meinen Grosseltern. Das sind wundervolle Kindheitserinnerungen", sagte Rigozzi sichtlich bewegt. Im Namen des "Schweizer Bauer" wurde die "Siegerin des Herzens" zu einem Besuch in der Redaktion und im Druckzentrum mit einem gemeinsamen Znüni eingeladen. Dies unterstreicht die Wertschätzung für die emotionale Tiefe und Authentizität ihres Beitrags. Die Jury, bestehend aus Experten wie Philipp Rüeger, der die Medienkompetenz der Schüler hervorhebt, und Colette Basler, die den praktischen Bezug zur Landwirtschaft betont, lobte die aussergewöhnliche Leistung. Auf dem dritten Platz landete eine Klasse aus dem Emmental. Die 7.–9. Klasse B aus Eggiwil überzeugte Jury und Leser mit ihrem Beitrag zum Thema Milch, der unter dem Titel "üsi Chäsi" lokal verankert war. Marcel Bieri hob die "vielschichtige Recherchearbeit der Autorenschaft" hervor und lobte den "reflektierten Umgang mit dem Thema". Philipp Rüeger fügte hinzu, dass die Texte "informativ, spannend und die unterschiedlichen Textsorten ansprechend zu lesen" gewesen seien. Colette Basler würdigte besonders den Aspekt der Berufsbildung, der unter dem Blickwinkel "Ausbildung zum Käser" beleuchtet wurde. Als Preis erhält diese Klasse einen Besuch in der Ramseier-Erlebniswelt, um die Geheimnisse des Apfelsaftes zu erkunden. Den zweiten Platz belegte eine 5. Klasse aus Hombrechtikon im Kanton Zürich, die sich im Bereich Ackerbau dem Thema Mais widmete. "Die Texte waren informativ, spannend und die unterschiedlichen Textsorten ansprechend zu lesen", bestätigte Philipp Rüeger. "Wasser ist Leben. Das Thema ist aktuell und wichtig", kommentierte Christa Rigozzi die Relevanz der behandelten Themen. Colette Basler lobte die "treffende Beschreibung der Maschinen im Einsatz", während Christa Rigozzi die "sachliche, persönliche und auch kreative Aufbereitung" des Themas gefiel. Dieser Wettbewerb hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig und spannend die Auseinandersetzung mit der Landwirtschaft und den Medien für die junge Generation ist und welche kreativen Potenziale in unseren Schulklassen schlummern





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