Schweizer Automobilgeschichte: Vom Weltmarkt zum Vergessen

Die Schweiz war vor dem Ersten Weltkrieg ein bedeutender Automobilproduzent mit über 25 Fabriken und mehr Beschäftigten als die Uhrenindustrie. Der Verfall dieser Industrie ist das Thema einer neuen Ausstellung in Martigny, die das vergessene Erbe beleuchtet.

Die Schweiz zählte am Vorabend des Ersten Weltkriegs zu den führenden Automobilproduzenten der Welt. In einer Zeit, in der die Branche noch in den Kinderschuhen steckte, beschäftigten mehr als 25 Schweizer Fabriken über 40.000 Menschen. Diese Zahl übertraf sogar die Beschäftigtenzahlen der weltberühmten Schweizer Uhrenindustrie erheblich. Exporte in Höhe von rund 15 Millionen Franken belegen die internationale Bedeutung dieser frühen industriellen Entwicklung. Doch heute kennen nur wenige Menschen Namen wie Turicum, Pic-Pic oder Stella. Wie konnte ein so florierendes industrielles Abenteuer fast vollständig in Vergessenheit geraten?

Die Blütezeit der Schweizer Automobilindustrie

Unter den 42 ausgestellten Fahrzeugen im Museum in Martigny befinden sich 15 inländische Modelle. Diese Sammlung wird von Claude Margueret betreut, der seine Tage inmitten der weltweit bedeutendsten Kollektion schweizerischer Automobile verbringt. Margueret erzählt nicht nur die Geschichte der Fahrzeuge, sondern setzt sich auch selbst ans Steuer. Im Laufe der Jahre hat er mehrere Fahrzeuge der Sammlung gefahren, um hochrangige Gäste zwischen dem Bahnhof Martigny und der Fondation hin und her zu chauffieren. Dieser persönliche Zugang zeigt die Funktionsfähigkeit und den historischen Wert der restaurierten Oldtimer.

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Ein Satz im Ausstellungskatalog fasst das aktuelle Paradoxon der Schweizer Automobilszene perfekt zusammen. Nur wenige Menschen können mehr als zwei oder drei Schweizer Automarken nennen. Das Thema entlockt manchen Besuchern ein Lächeln, ähnlich wie die Geschichte der Schweizer Marine. Dennoch war die Schweiz laut den im Katalog zitierten Statistiken bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein volles Automobilproduktionsland. Die bedeutendsten Hersteller präsentierten ihre Innovationen erfolgreich auf den renommierten Autosalons in London und Paris.

Konkurrenz und technische Pioniere

Die Vielfalt der damaligen Hersteller war enorm. Marken wie Turicum leiteten ihren Namen von "Turicum" ab, der lateinischen Bezeichnung für Zürich. Dort wurden die ersten Modelle gebaut, bevor die Produktion in das nahgelegene Uster verlegt wurde. Andere Namen wie Martini, Stella oder Pic-Pic waren zu ihrer Zeit bekannt, sind aber für die heutige Generation weitgehend unbekannt geworden. Während hinter einigen Marken echte Industrieunternehmen standen, fertigten andere lediglich ein einziges Modell an. Oft war die Produktion die Initiative eines Handwerkers oder eines lokalen Schmieds, was die handwerkliche Natur der frühen Autoindustrie unterstreicht.

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Die technische Raffinesse der Pioniere des Automobilbaus ist an den erhaltenen Exponaten deutlich sichtbar. Der Kühler eines Martini von 1912 oder die seitliche Zusatzleuchte eines Stella zeugen von hohem handwerklichen Anspruch. Ein Blick auf die Karosserie eines Zedel aus dem Jahr 1908, hergestellt in Saint-Aubin bei Neuenburg, zeigt die offene Bauweise, die an Pferdefuhrwerke angelehnt war. Geschlossene Kabinen gab es zwar bereits, sie blieben jedoch einer wohlhabenden Kundschaft vorbehalten. Die Räder aus Holz im Artillerie-Stil veranschaulichen das Automobil-Design zu Beginn des 20. Jahrhunderts präzise.

Veränderungen und das Verschwinden der Marken

Die Entwicklung der Markenidentitäten unterlag starken Veränderungen. Das Emblem der Gämse, das heute den Kühlergrill dieses Martini von 1931 ziert, war zu Beginn noch nicht das Markenemblem. Es wurde erst im Jahr 1924 eingeführt. Dies geschah, nachdem der Schweizer Ingenieur Walther Steiger die Leitung des Unternehmens übernommen hatte. Das neue Symbol ersetzte das Gewehr, eine Hommage an den Gründer Friedrich von Martini. Dessen Vermögen war mit dem berühmten Martini-Henry-Gewehr verbunden, das unter anderem die britische Armee einsetzte.

Die Rolle der Karosseriebauer war in dieser Ära entscheidend. Die Karosserie eines historischen Modells stammt von der "Société suisse de carrosserie" in Genf. Zu einer Zeit, als Fahrzeuge oft grösstenteils noch von Hand gefertigt wurden, spielten diese Spezialisten eine zentrale Rolle bei der Identität und Herstellung. Die Blattfedern eines SAG Pic-Pic von 1906 und Details des Armaturenbretts eines Stella von 1911 sind weitere Zeugnisse dieser handwerklichen Exzellenz. Die Untersuchung dieser historischen Artefakte bietet tiefe Einblicke in die industrielle Geschichte der Schweiz und die Ursachen für den Niedergang dieser einst blühenden Branche.