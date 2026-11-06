Schweizer Auswanderer Beat Jaggi in Kapstadt: Warum er in die Südafrika zog

Beat Jaggi verließ die Schweiz für seinen südafrikanischen Partner Byron Keulemans in Kapstadt. Die Kombination aus Beruf, Gesundheit und Beziehung führte zum Neuanfang am Meer.

Der Schweizer Beat Jaggi lebt heute mit seinem südafrika nischen Partner Byron Keulemans in Kapstadt und führt dort ein Reisebüro. Der Schritt zur Auswanderung wurde durch die Kombination aus beruflichen Schwierigkeiten, einem unsicheren Aufenthaltsstatus und den gesundheitlichen Problemen seines Lebenspartners ausgelöst. Die Sehnsucht nach dem Atlantik war ein zusätzlicher, wenn auch nicht der alleinige Faktor für diesen Lebensentscheid.

Neuanfang am Atlantik mit Partner

Wenn Beat Jaggi sein Zuhause verlässt, ist er in der Nähe des Atlantiks, wobei der markante Lion's Head im Rücken liegt. Er arbeitet oft von zu Hause aus, nimmt jedoch regelmäßig kalte Bäder im Meer, das durchschnittlich um die 14 Grad kalt ist. Die Palmen, das Licht und die vielen sonnigen Tage in Kapstadt bereiten ihm große Freude, doch der primäre Grund für den Umzug war die Beziehung zu Byron Keulemans.

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Die Geschichte der Liebe in Kapstadt

Ihre Geschichte begann im Jahr 1998, als Beat Jaggi damals 28 Jahre alt war und sich in Kapstadt für einen Sprachaufenthalt aufhielt, um sein Englisch für die Proficiency-Prüfung zu verbessern. In einem Café sah er den Südafrikaner Byron Keulemans und verliebte sich auf den ersten Blick, obwohl sie zunächst kein Wort miteinander sprachen. Byron arbeitete als Kellner am Wochenende zusätzlich zu seiner Stelle bei einer Modelagentur. Nach einem Roadtrip mit Freunden kehrte Jaggi ins Café zurück, um die Bekanntschaft zu machen.

Die beiden sprachen über Filme wie Good Will Hunting, bei dem Byron bereits zwei Wiederholungen gesehen hatte. Als Byron ihn später in seinem kleinen gemieteten Studio abholte, empfand Jaggi eine sofortige und starke Vertrautheit, die ihm klar machte, dass er den richtigen Mann gefunden hatte. Trotz dieser tiefen Verbindung flog Jaggi zunächst zurück in die Schweiz, um dort eine Stelle zu suchen, während die Beziehung über Kontinente hinweg fortbestand.

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Herausforderungen in Genf und der Schweiz

Beat Jaggi fand eine Arbeitsstelle in Genf, doch die Beziehung erforderte intensive Anstrengungen. Viermal im Jahr reiste er nach Südafrika, verbrachte eine Woche mit seinem Partner und flog dann direkt zurück ins Büro in der Schweiz. Nach etwa einem Jahr zogen die beiden den Schluss, dass sie mehr als nur Besuche brauchten, und Byron Keulemans zog nach Genf, wo er wieder bei einer Modelagentur arbeitete.

Die Erleichterung über die gemeinsame Zukunft hielt jedoch nicht lange an. Die Arbeitsbedingungen waren schwierig, und Byron erhielt nur eine befristete Arbeitsbewilligung, was zu unsicherem Aufenthaltsstatus führte. Diese Unsicherheit sowie sprachliche und kulturelle Hürden verursachten bei seinem Partner starken Druck, der sich in Panikattacken und Depressionen äußerte. Die Perspektive auf ein dauerhaftes und zuverlässiges gemeinsames Leben in der Schweiz war damit nicht gegeben.

Die Entscheidung für Südafrika und Zukunft

Anstatt sich gegen die Schweiz oder für England zu entscheiden, wo die Mutter seines Partners herkommt, sahen die beiden in Kapstadt die beste Lösung. Dort konnte Byron Keulemans zu seiner früheren Modelagentur zurückkehren, was ein sicheres Einkommen garantierte. Beat Jaggi entschloss sich, ihm dorthin zu folgen, um sich vor Ort beruflich aufzubauen, da er den Ort bereits seit seiner Schulzeit durch den Tafelberg im Geografieunterricht kannte und als wohlwollend empfand.

Der Verzicht auf die Schweiz geschah nicht aus Ablehnung, da er das Land immer sehr gemocht hat und dort seine Familie sowie enge Freunde hat. Die Verbindung zu Kapstadt war bereits durch frühere Aufenthalte und die dort gefundenen Freundschaften gestärkt worden. Heute schätzt er das Leben in Südafrika trotz der hohen Lebenshaltungskosten und der spürbaren sozialen Unterschiede im Land. Die Zusammenarbeit in seinem eigenen Reisebüro ermöglicht es ihm, die Nähe zum Meer und die Lebensqualität zu genießen, die seine Beziehung erfordert hat.