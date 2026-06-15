Schweizer Auslandsgemeinschaft: Geschichte, Wirtschaft und Kultur im Wandel

Ein umfassender Überblick über die aktuelle Lage der im Ausland lebenden Schweizer:innen, von historischer Auswanderung über Unternehmensgründungen und steuerliche Fragen bis hin zu kultureller Identität und politischer Teilhabe.

Die Schweizer Auslandsgemeinschaft ist ein komplexes Geflecht aus historischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen, das weit über die Landesgrenzen hinausreicht. In den letzten Jahren hat das Thema Auswanderung, Rückkehr und die damit verbundenen Herausforderungen wieder an Bedeutung gewonnen.

Während die Geschichte der schweizerischen Auswanderung im 19. Jahrhundert vor allem von einer massiven Emigration nach Lateinamerika, insbesondere nach Brasilien, geprägt war, erlebt sie heute eine neue Dimension: Immer mehr Schweizer:innen gründen Unternehmen im Ausland, suchen nach steuerlichen Vorteilen und setzen sich für ein stärkeres Mitspracherecht in der internationalen Politik ein. Diese Entwicklungen werden von einer lebendigen Community begleitet, die sich über Newsletter, Online‑Foren und persönliche Begegnungen austauscht.

So berichten beispielsweise zwei porträtierte Unternehmer:innen, die aus ihrer Heimat in den kreativen Bereichen vegane Luxusmode und Musikmarketing tätig sind, von den Chancen und Hürden, die ein internationales Betätigungsfeld mit sich bringt. Die eine gründete ein Modelabel für vegane Luxuspumps, das bereits in europäischen Metropolen Anerkennung findet, während der andere in London eine Agentur leitet, die sich auf die Promotion von Musik‑Events für ein globales Publikum spezialisiert hat.

Beide betonen, dass das Schweizer Arbeitsamt kaum Unterstützung bei der Gründung im Ausland bieten konnte, weshalb sie auf Netzwerke und private Kontakte angewiesen waren. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die steuerliche Behandlung von Vorsorgekapital, das von im Ausland lebenden Schweizern bezogen wird. Während in der Schweiz eine Kapitalauszahlungssteuer erhoben wird, gilt für Auslandschweizerinnen und -schweizer eine Quellensteuer, die unter bestimmten Voraussetzungen zurückgefordert werden kann.

Das Bundesamt hat kürzlich ein Projekt ausgeschrieben, das die Rückforderung erleichtern soll, doch die Komplexität der Regelungen bleibt ein Hindernis für viele Betroffene. Parallel dazu diskutieren Experten die Rolle der Schweiz in der Außenpolitik und fragen, wie viel Mitspracherecht das Schweizer Stimmvolk tatsächlich hat.

Kritiker argumentieren, dass die begrenzte Einflussnahme auf internationale Entscheidungen die Interessen von im Ausland lebenden Bürgern schwächt, während Befürworter betonen, dass die Neutralität und das diplomatische Netzwerk des Landes ein wertvolles Instrument zur Wahrung nationaler Interessen darstellen. Die kulturelle Identität der Auslandsgemeinschaft bleibt zudem ein bedeutender Faktor. In Südbrasilien etwa wird das Erbe der schweizerischen Einwanderer häufig von einer breiteren deutschen Identität überschattet, was neue Initiativen dazu veranlasst, das spezifisch schweizer{‑}Erbe sichtbar zu machen.

Projekte wie die Wiederentdeckung historischer Ortsnamen und die Förderung von Kulturveranstaltungen tragen dazu bei, dass die Verbindung zu den Ursprungsorten nicht verloren geht. Auch im sportlichen Bereich spiegelt sich diese Verbundenheit wider: Die Fußball‑Weltmeisterschaft, die kürzlich in Nordamerika stattfand, löste bei Schweizer:innen im Ausland ein wahnes Fieber aus, das von Online‑Debatten bis hin zu lokalen Public‑Viewing‑Events reichte.

Die Begeisterung reicht von der ersten Generation, die direkt aus der Schweiz kam, bis hin zu den Nachkommen, die nie im Land geboren wurden, und verdeutlicht, wie stark die emotionale Bindung trotz geografischer Distanz bleibt





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