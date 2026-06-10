Die französische Region Grand Est bietet jungen Menschen unter 28 Jahren ein Monatsabo für 29 Euro an, das auch im gesamten Schweizer Bahnnetz gilt. Doch Schweizerinnen und Schweizer dürfen das Angebot nicht nutzen.

Die französische Region Grand Est bietet jungen Menschen unter 28 Jahren ein Monatsabo für 29 Euro an, das auch im gesamten Schweiz er Bahnnetz gilt. Doch Schweiz erinnen und Schweiz er dürfen das Angebot nicht nutzen.

Die Region Grand Est wirbt für ein neues Angebot mit der "Crème de la Crème der Sommerreiseziele". Wer unter 28 Jahre alt ist, kann für 29 Euro einen Monat lang im Sommer in der französischen Region Grand Est in den Regionalzügen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie im gesamten Schweizer GA-Netz fahren. Das Angebot ist im Juli und August gültig.

Menschen aus der Schweiz mit dem Jugend-GA können während der beiden Monate ebenfalls kostenlos in der Region Grand Est mit Regionalbussen und Regionalzug fahren. Doch vom Billigangebot ist die Schweizer Bevölkerung ausgeschlossen, wie die: "Dieses Angebot wird von den Schweizer Behörden für Einwohner der Schweiz nicht anerkannt.

" Mehrere News-Scouts haben sich bei 20 Minuten gemeldet, die hoffen, dass auch Menschen aus der Schweiz an der Aktion teilnehmen dürfen. Sie wollen auch für umgerechnet 26.70 Franken einen Monat unbegrenzt im GA-Netz fahren können wie junge Französinnen und Franzosen. Zum Vergleich: Ein Jugend-GA für unter 25-Jährige kostet 260 Franken pro Monat. Das sind 873 Prozent mehr.

Das Sommer-Schnupper-GA für Erwachsene verkauft die Schweizer ÖV-Branche für 355 Franken. Ein News-Scout fühlt sich diskriminiert: "Schweizer Steuerzahler bezahlen, Ausländer fahren fast gratis. SNCF akzeptiert alle, nur die SBB wirft die Schweizer raus. Eine Schande.

" Auch im Community-Portal der SBB ärgern sich viele und beklagen eine Benachteiligung. Ein User schreibt: "Ich habe den Eindruck, dass die SBB versucht, die Schweizer davon abzuhalten, das zu kaufen, da das Jugend-GA mehr Geld einbringt.

" Auch Florence Brenzikofer, Präsidentin des Verbands Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (Igöv) sagt auf Anfrage: "Ich sehe Handlungsbedarf. Gerade in den Sommermonaten braucht es für junge Menschen aus der Schweiz, aber auch für solche, die als Touristinnen und Touristen die Schweiz bereisen möchten, attraktive Angebote wie ein GA-Day, ergänzend zum Night für 99 Franken pro Monat.

" Die SBB verweist auf Anfrage an die ÖV-Branchenorganisation Alliance Swisspass. Dort sagt Mediensprecher Philipp Bosshard, das Sommerangebot sei ein Markttest. Auf die Frage, ob er den Ausschluss von Menschen aus der Schweiz fair findet, verweist er darauf, dass Inhaber des Jugend-GA im Gegenzug in der Region Grand Est gratis fahren. Die berechtigten Personen seien per E-Mail darüber informiert worden.

"Wir gehen davon aus, dass viele Inhaberinnen und Inhaber eines GA Jugend von diesem Angebot im Sommer 2026 Gebrauch machen werden", so Bosshard. Das ist unfair, Schweizer sollten das Angebot auch nutzen dürfen. Die SBB muss dringend ein vergleichbares Angebot schaffen. Ich finde es gut, dass es überhaupt solche grenzüberschreitenden Abkommen gibt. 20 Minuten wollte auch wissen, wer entschieden hat, dass Schweizer Kundinnen und Kunden das Angebot nicht kaufen können und ob die Region Grand Est dafür eine Entschädigung bezahlt.

Der Sprecher sagt: "Der Pass Jeune ist ein französisches Produkt für Personen mit Wohnsitz in Frankreich, genauso wie das GA Jugend ein Produkt für Schweizer Jugendliche ist. Der Pilot nutzt dieses bestehende Angebot und baut kein neues Produkt auf. Der Markttest baut auf der gegenseitigen Akzeptanz der jeweiligen Produkte auf.





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