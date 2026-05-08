Schweizer Athletinnen und Athleten glänzen in Saison 2026

Die Schweizer Athletinnen und Athleten haben in der Saison 2026 bereits mit zahlreichen Spitzenleistungen überzeugt. Simon Ehammer und die 4x100-m-Mixedstaffel schafften die Qualifikation für die WM 2027, und die EM in Birmingham ist das grosse Saisonziel.

Die Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten haben in der Saison 2026 bereits mit zahlreichen Spitzenleistungen überzeugt. An der Hallen-WM im polnischen Torun gewann die Delegation von Swiss Athletics drei Medaillen und durfte dank dem Mehrkämpfer Simon Ehammer nebst einem Weltmeistertitel zum zweiten Mal in der Geschichte einen Hallen-Weltrekord bejubeln.

Auch zum Auftakt in die Freiluftsaison gab es eine internationale Erfolgsmeldung. An den World Relays am vergangenen Wochenende in Gaborone (BOT) schaffte die 4x100-m-Mixedstaffel die Qualifikation für die WM 2027 in Peking (CHN). Die 4x100-m-Frauen verpassten diese lediglich um 3 Tausendstel, haben aber realistische Aussichten, sich via World Ranking zum neunten Mal (! ) in Folge für eine WM zu qualifizieren





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