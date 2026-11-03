Schweizer Armee weiht Denkmals Monumoira in Luzern ein

Die Schweizer Armee hat in Luzern den Gedenkort Monumoira eingeweiht. Das 167 Meter lange Metallband ehrt Gefallene und soll Raum für Trauer und Versöhnung bieten.

Die Schweizer Armee hat am vergangenen Montag in Luzern einen neuen Gedenkort für verstorbene Angehörige und bei Militärunfällen getötete Zivilpersonen feierlich eingeweiht. Dieser Ort dient der Würdigung jener Menschen, die während ihrer Ausbildung, im aktiven Einsatz oder im täglichen Dienstalltag ihr Leben lassen mussten. Die offizielle Einweihung wurde vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ( VBS) koordiniert und markiert einen wichtigen Schritt in der Aufarbeitung von Verlusten innerhalb der militärischen Strukturen.

Symbolik des Siegerprojekts Monumoira

Das Siegerprojekt trägt den Namen Monumoira, eine bewusste Kreation, die das lateinische Wort für erinnern und mahnen mit dem griechischen Begriff für Schicksal verbindet. Diese Namensgebung unterstreicht die doppelte Funktion der Stätte: Sie soll nicht nur an die Toten gedenken, sondern auch als mahndendes Zeugnis für die Zukunft dienen. Die visuelle Gestaltung wird dominiert von einem 167 Meter langen Metallband und einer 26 Meter hohen Stele, die als zentrale architektonische Elemente den Raum definieren. Das Metallband ist dabei als Symbol für einen unerwarteten Einschnitt konzipiert, der in das Leben der Hinterbliebenen und der Gemeinschaft eingreift.

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Die künstlerische Ausgestaltung des Projekts geht auf einen zweistufigen Wettbewerb zurück, bei dem sich das Konzept von Andreas Schneider und Philipp Schallnau durchgesetzt hat. Andreas Schneider, der in Basel tätig ist, schuf zusammen mit dem Architekten Philipp Schallnau ein Werk, das über die reine Gedenkfunktion hinausgeht. Das Metallband verkörpert die Idee einer Narbe, die ein Schicksalsschlag hinterlassen kann. Diese Metapher macht den bleibenden Charakter von Trauer und Verlust sichtbar, ohne dabei in Pathos zu verfallen. Die Kombination aus skulpturalem Element und architektonischer Höhe bietet Besuchern einen physischen und emotionalen Bezugspunkt zur Auseinandersetzung mit dem Thema Verlust.

Themen an den vier Landessprachen

An dem Metallband sind Gedanken in allen vier Landessprachen der Schweiz angebracht. Diese textlichen Elemente thematisieren die universellen Aspekte von Verlust, Schmerz und Trauer, die jeder Einzelne im Gedenken erfährt. Daneben finden sich aber auch Botschaften von Trost, Hoffnung und Versöhnung, die einen positiven Ausblick in die Zukunft bieten sollen. Diese mehrsprachige Gestaltung spiegelt die kulturelle Vielfalt der Schweiz wider und stellt sicher, dass die Botschaften der Gedenkstätte alle Bevölkerungsgruppen erreichen und ansprechen. Der visuelle Eindruck des Bands wird so durch die sprachliche Dimension vertieft und individualisiert.

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Die Platzierung der Texte am Metallband ermöglicht es den Besuchern, die Worte physisch zu umschreiten und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dies schafft eine intime Atmosphäre, die für persönliche Reflexionen genutzt werden kann. Die Gedenkstätte soll explizit Raum für persönliches Gedenken und Erinnern bieten, unabhängig davon, ob die Trauernden das Gelände aus eigenem Antrieb oder im Rahmen offizieller Zeremonien aufsuchen. Die Entscheidung für diese offene Gestaltung soll verhindern, dass die Gedenkstätte zu einem reinen Museum der Vergangenheit wird, sondern sie als lebendigen Ort der Auseinandersetzung etabliert.

Beteiligte Akteure und politische Präsenz

An der Einweihungszeremonie nahmen wichtige Vertreter aus Politik und Armee teil, was die überregionale Bedeutung des Projekts unterstreicht. Dazu gehörte Ylfete Fanaj, die Sicherheitsdirektorin des Kantons Luzern, die als Vertreterin der lokalen Verwaltung das Wort ergriff. Im Namen der militärischen Führung war Korpskommandant Benedikt Roos, der Chef der Armee, anwesend. Seine Präsenz signalisiert die Wichtigkeit, die das Militär der würdevollen Aufarbeitung von Unfällen und Verlusten beimisst. Die Anwesenheit beider Ebenen, der zivilen und der militärischen, betont die gesamtgesellschaftliche Relevanz des Themas.

Die Teilnahme weiterer Vertreter aus Politik und Armee verdeutlicht den Konsens darüber, dass der Umgang mit Todesfällen im Dienst eine gemeinsame Verantwortung darstellt. Das VBS teilte am Dienstag mit der Pressemitteilung Details zum Projekt mit, um die Öffentlichkeit über den Status und die Bedeutung des Ortes zu informieren. Durch diese transparente Kommunikation soll das Vertrauen in die Institution Armee gestärkt und gleichzeitig den Angehörigen der Verstorbenen ein offizielles Zeichen der Wertschätzung gesendet werden. Die Gedenkstätte steht damit nicht isoliert, sondern eingebettet in das aktuelle Gefüge der schweizerischen Sicherheitspolitik.

Ort und langfristige Nutzung

Der Gedenkort befindet sich auf dem Gelände des Armee-Ausbildungszentrums in Luzern, einem Ort, der für die Ausbildung und den Dienst der Armee steht. Diese Lage ist symbolisch aufgeladen, da sie die Verbindung zwischen der täglichen militärischen Praxis und den daraus resultierenden Risiken sichtbar macht. Für das Armee-Personal, das dieses Zentrum nutzt, bietet der Ort eine Möglichkeit, an spezifische Vorfälle zu erinnern, die direkt mit ihrer Ausbildung oder ihrem Dienst verbunden sind. Gleichzeitig ist er für die Zivilbevölkerung zugänglich, die das Gedenken an die getöteten Zivilpersonen würdigen möchte.

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Die langfristige Nutzung des Ortes soll sicherstellen, dass die Erinnerung an die Verstorbenen nicht verblasst. Durch die dauerhafte Installation des Metallbands und der Stele wird eine physische Ankerung im Gelände geschaffen, die über Generationen hinweg bestehen bleibt. Die Kombination aus Kunst, Architektur und Text schafft einen einzigartigen Ort, der in der Schweizer Erinnerungslandschaft eine neue Kategorie darstellt. Die Einweihung markiert somit den Beginn einer neuen Phase im Umgang mit militärischen Verlusten in der Schweiz, die durch Würde, Transparenz und künstlerische Tiefe geprägt ist.