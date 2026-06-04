Die Schweizer Armee hat ihre Augen auch auf den Weltraum gerichtet. Doch was genau will sie dort? Und wie sieht das Leben in der Schweiz ohne Big Tech aus? Wir haben es ausprobiert. Der Schweizer Uli Sigg möchte den Chinesen ihre eigene Kunst näherbringen. Doch warum? Eine gefährliche Lieferung hat die Genfer Ärzt:innen mit dem Hantavirus konfrontiert. Wie sind sie damit umgegangen? Die digitale Liebe wird immer mehr zum Massenphänomen. Doch wie verändert die Existenz von AI-Girlfriends die reale Beziehungswelt? Die Schweizer Evolutionspsychologin Désirée Popelka hat Nutzerinnen und Nutzer befragt und eine Gemeinsamkeit gefunden.

Die Schweiz er Armee hat ihre Augen auch auf den Weltraum gerichtet. Doch was genau will sie dort? Und wie sieht das Leben in der Schweiz ohne Big Tech aus?

Wir haben es ausprobiert. Der Schweizer Uli Sigg möchte den Chinesen ihre eigene Kunst näherbringen. Doch warum? Eine gefährliche Lieferung hat die Genfer Ärzt:innen mit dem Hantavirus konfrontiert.

Wie sind sie damit umgegangen? Die digitale Liebe wird immer mehr zum Massenphänomen. Doch wie verändert die Existenz von AI-Girlfriends die reale Beziehungswelt? Die Schweizer Evolutionspsychologin Désirée Popelka hat Nutzerinnen und Nutzer befragt und eine Gemeinsamkeit gefunden





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